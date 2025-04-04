Жителям Бурятии закрыли доступ в лес

Республиканский оперативный штаб по охране лесов от пожаров принял решение о введении особого противопожарного режима. Его действие в большинстве районов Бурятии начинается с сегодняшнего дня, 4 апреля.В Кабанском районе особый противопожарный режим начнется с 15 апреля. В Муйском, Окинском, Баунтовском, Северо-Байкальском районах и городе Северобайкальске - с 1 мая.- В связи со сложившейся обстановкой с пожарами вводятся ограничения для граждан по посещению лесов. Возгорания возникают на всех категориях земель, также было ликвидировано три лесных пожара. Мы призываем земляков соблюдать установленные правила, в случае возникновения вопросов по сбору валежника и дикоросов необходимо обратиться в ближайшее лесничество, - пояснил начальник отдела охраны, защиты лесов Республиканского агентства лесного хозяйства Александр Белоусов.Как уточнили в РАЛХе, пребывание граждан и въезд транспорта в лес ограничен во всех лесничествах, где введён особый противопожарный режим. Исключения составляют сквозные проезды по дорогам общего пользования.За несоблюдение правил в лесах Бурятии в период действия особого противопожарного режима грозит административная ответственность, предупреждают власти.