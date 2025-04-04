Общество 04.04.2025 в 12:06

В Бурятии наградят рискового участкового, спасшего от поножовщины сельчан

Полицейский смело и умело обезоружил опасного преступника
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии наградят рискового участкового, спасшего от поножовщины сельчан

За проявленное мужество при выполнении служебного долга в Бурятии поощрят участкового из Мухоршибирского района Булата Эрдыниева. Полицейский обезоружил опасного вооруженного ножом преступника с помощью боевого приема и спас тем самым нескольких жителей поселка Саган-Нур.

Происшествие случилось вечером 8 марта. Участковому Мухоршибирского района позвонила перепуганная местная жительница, сообщив, что сосед порезал ее брата.

- Женщина рассказала, что нетрезвый злоумышленник неоднократно стучался в квартиру, где она с родственниками отмечала праздник и провоцировал конфликт. Визит его в результате закончился причинением телесных повреждений. Около ограды дома подозреваемый, потребовав для общения представителя мужского пола из числа участников застолья, достал из кармана нож и ударил им оппонента в область живота и сердца, - рассказали в МВД республики.

Капитан полиции вызвал бригаду скорой помощи и выехал на место происшествия, где застал подозреваемого у крыльца.

- Тот, угрожая убийством любому, кто к нему подойдет, размахивал ножом. Очевидцами и участниками словесной перепалки стали родственники потерпевшего, а затем на улицу вышли и другие жильцы. Участковый неоднократно требовал злоумышленника прекратить свои противоправные действия, но тот не реагировал. Тогда, улучив момент, полицейский боевыми приемами борьбы обезоружил агрессивного жителя поселка и надел на него наручники, - добавили в полиции.

Так в результате профессиональных и грамотных действий рисковавшего собой капитана полиции Булата Эрдыниева преступник был задержан. Кроме того, удалось избежать возможных причинений травм другим людям. За проявленное мужество при выполнении служебного долга полицейского представили к поощрению. В полиции также добавили, что жизни и здоровью мужчины, пострадавшего от рук злоумышленника, в настоящее время ничего не угрожает.

Фото: МВД РБ

 

 

 

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