В Улан-Удэ выбрали «Учителя года-2025». Гран-при конкурса получила Валентина Белоусова, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №32. Награды победителям вручал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Ваш труд, труд учителя, это будущее всей страны, нашей республики, нашего любимого города. Вы не просто учите их и читать, и писать, вы помогаете им формировать собственное мировоззрение, делаете их сознательными, ответственными гражданами нашей великой России. Огромное спасибо каждому из вас за работу и преданность делу. Вы все победители, вы все лучшие и креативные. И мы вас будем поддерживать во всем, - сказал Игорь Шутенков.

В конкурсе принимали участие педагоги всего города, из них - 15 преподавателей оказались в числе лучших.

Победительница Валентина Белоусова работает в школе более 11 лет. В конкурсе принимала участие впервые и сразу одержала победу.

- Замечательно, когда есть такие конкурсы, где можно показать результат своей педагогической деятельности. Замечательно, что можно поделиться опытом. А самое главное - перенять опыт самых лучших учителей города Улан-Удэ, - сказала педагог.

Чтобы стать победителем конкурса участникам необходимо продемонстрировать мастерство работы с детьми и показать свои лучшие практики преподавания.

По итогам конкурса призовые места заняли:

1 место - Эржена Батуева, учитель начальных классов гимназии Nº33

2 место - Петр Мотькин, учитель английского языка школы Nº 44

3 место - Анастасия Кравченко, учитель английского языка школы Nº4

Поздравляем всех конкурсантов!

Фото: администрация Улан-Удэ