В Улан-Удэ начался сбор заявок на подключение к летнему водопроводу

В Улан-Удэ накануне начала дачного сезона «Водоканал» объявил о начале заключения договоров на подключение к летнему водопроводу. Специалисты предприятия сообщают, что поливочный сезон в этом году стартует уже с 15 мая. При этом подать заявку на подключение жителям можно уже сейчас.Расчётная продолжительность использования летнего водопровода составляет 124 дня и продлится, ориентировочно, до середины сентября.«Стоимость услуги по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения для тех горожан, у которых ещё нет летнего водопровода, рассчитывается индивидуально. Прокладка летнего водопровода производится жителями за личные средства, а прибор учета устанавливается в соответствии со схемой подключения, согласованной с «Водоканалом». Ответственность за сохранность и надлежащую эксплуатацию прибора учёта возложена на жителей, заключивших договор на пользование услугами летнего водопровода», - сообщают в «Водоканале».Как отмечают на предприятии, горожанам также нужно заранее проверить на своих участках состояние временного водопровода для того, чтобы избежать порывов при подключении воды.Стоимость услуг по включению летнего водопровода и его отключению после завершения сезона для одного двора составляет 600 рублей. Стоимость кубометра воды - 30,82 рублей. Для подключения летнего водопровода необходимо обратиться в центры обслуживания населения городского «Водоканала».