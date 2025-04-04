Общество 04.04.2025 в 12:22

В Улан-Удэ начался сбор заявок на подключение к летнему водопроводу

Поливочный сезон в городе стартует с 15 мая
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ начался сбор заявок на подключение к летнему водопроводу
Фото: freepik.com
В Улан-Удэ накануне начала дачного сезона «Водоканал» объявил о начале заключения договоров на подключение к летнему водопроводу. Специалисты предприятия сообщают, что поливочный сезон в этом году стартует уже с 15 мая. При этом подать заявку на подключение жителям можно уже сейчас.

Расчётная продолжительность использования летнего водопровода составляет 124 дня и продлится, ориентировочно, до середины сентября.

«Стоимость услуги по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения для тех горожан, у которых ещё нет летнего водопровода, рассчитывается индивидуально. Прокладка летнего водопровода производится жителями за личные средства, а прибор учета устанавливается в соответствии со схемой подключения, согласованной с «Водоканалом». Ответственность за сохранность и надлежащую эксплуатацию прибора учёта возложена на жителей, заключивших договор на пользование услугами летнего водопровода», - сообщают в «Водоканале».

Как отмечают на предприятии, горожанам также нужно заранее проверить на своих участках состояние временного водопровода для того, чтобы избежать порывов при подключении воды.

Стоимость услуг по включению летнего водопровода и его отключению после завершения сезона для одного двора составляет 600 рублей. Стоимость кубометра воды - 30,82 рублей. Для подключения летнего водопровода необходимо обратиться в центры обслуживания населения городского «Водоканала».
Теги
водопровод

Все новости

Первоапрельское решение суда Улан-Удэ лишило водителя 200 тысяч
04.04.2025 в 13:09
Жителей Бурятии приглашают к участию в форуме «Сильные идеи для нового времени»
04.04.2025 в 12:39
В Улан-Удэ начался сбор заявок на подключение к летнему водопроводу
04.04.2025 в 12:22
В Улан-Удэ выбрали «Учителя года-2025»
04.04.2025 в 12:15
В Бурятии наградят рискового участкового, спасшего от поножовщины сельчан
04.04.2025 в 12:06
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как прошла реконструкция стадиона «Забайкалец»
04.04.2025 в 11:51
Жителям Бурятии закрыли доступ в лес
04.04.2025 в 11:37
Жительнице Бурятии с инвалидностью помогли в социальном центре «Шанс»
04.04.2025 в 11:34
Пожилой мужчина пропал в районе Бурятии
04.04.2025 в 11:28
В Улан-Удэ стартовал турнир по вольной борьбе «Baikal Open»
04.04.2025 в 11:23
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 апреля

Читайте также
Первоапрельское решение суда Улан-Удэ лишило водителя 200 тысяч
Горожанин попался за рулем пьяным
04.04.2025 в 13:09
Жителей Бурятии приглашают к участию в форуме «Сильные идеи для нового времени»
Каждый может подать идеи для позитивных изменений в стране до 15 мая
04.04.2025 в 12:39
В Улан-Удэ выбрали «Учителя года-2025»
Гран-при конкурса получила Валентина Белоусова, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №32
04.04.2025 в 12:15
В Бурятии наградят рискового участкового, спасшего от поножовщины сельчан
Полицейский смело и умело обезоружил опасного преступника
04.04.2025 в 12:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru