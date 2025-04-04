Общество 04.04.2025 в 12:39

Жителей Бурятии приглашают к участию в форуме «Сильные идеи для нового времени»

Каждый может подать идеи для позитивных изменений в стране до 15 мая
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают к участию в форуме «Сильные идеи для нового времени»

Жителей Бурятии приглашают к участию в форуме «Сильные идеи для нового времени». Каждый может подать идеи для позитивных изменений в стране до 15 мая.

- Открыт прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Идеи для позитивных изменений в стране можно подать на платформе https://ideas-forum.ru/ до 15 мая 2025 года. Эксперты отберут топ-100 идей, самые перспективные представят руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде, - сообщают организаторы.

В 2025 году идеи и предложения принимаются по 5 направлениям:

- Национальная социальная инициатив;

- Национальная предпринимательская инициатива;

- Национальная технологическая инициатива;

- Национальная кадровая инициатива;

- Национальная экологическая и климатическая инициатива.

Подать заявку может любой житель России. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию. Затем следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов.

Работа по экспертной оценке идей начинается с момента поступления первого предложения. Финальной точкой станет очный двухдневный форум, который запланирован на лето и пройдет в Нижнем Новгороде.

Напомним, первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в 2020 году. За 4 года он сплотил более 530 тысяч жителей. В первый год удалось собрать 14 768 инициатив и проектов, в 2022 лидеры предложили 19 512 идей для развития страны, в 2023 – 23 563, в 2024 – 30 726. Ежегодно около 1 000 идей получают различные инструменты поддержки от организаторов форума, партнеров и региональных властей.

Организаторы форума – АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Фонд «Росконгресс», соорганизаторы – государственная корпорацияразвития «ВЭБ.РФ» и Правительство Нижегородской области.


Фото: loon.site

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