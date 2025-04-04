Первоапрельское решение суда Улан-Удэ лишило водителя 200 тысяч

Вынесенный 1 апреля приговор Октябрьского суда не оказался для жителя Улан-Удэ шуточным и мужчину не только лишили прав, но и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Основанием послужило то, что он попался гаишникам за рулем пьяным уже имея административку за подобную провинность, совершенную ранее.

Как рассказали в Октябрьском районном суде города, 11 февраля 2025 житель Улан-Удэ находился за рулем автомобиля марки «ToyotaPriusAlpha». Его остановили сотрудники ГАИ для проверки документов и выяснили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Результаты освидетельствования на состояние алкогольного опьянения это подтвердили.

Суд, рассмотрев уголовное дело, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2,5 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: loon.site