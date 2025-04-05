В Бурятии может начаться охота на эзотериков

Если законопроект примут, то специалисты, оказывающие эзотерические, духовные и энергетические услуги, не смогут размещать рекламу. Также будут блокироваться ресурсы, распространяющие такого рода услуги. В Бурятии, как и в других регионах, эта ниша плотно заполнена специалистами разных мастей. Мы узнали, как сами эзотерики относятся к предстоящему запрету и почему люди обращаются за такими услугами.Как бы люди ни подвергали гонениям, ни отрицали, ни ругали и ни критиковали бы занимающихся сверхъестественным, во все времена находились те, кто обращается к гадалкам, магам и колдунам. Сейчас последние трансформировались в тарологов, нумерологов, энергетиков и так далее.Как пишут на сайте РБК, люди начали чаще обращаться к «волшебникам»: общая аудитория, интересующаяся эзотерикой, выросла на 30%. Согласно исследованиям Platforma, если в 2023 году таких «интересующихся» насчитывалось 7,3 млн, то в 2024 году их число выросло до 9,5 млн человек.Аналитики отмечают, что повышенный интерес к эзотерике усиливается в периоды нестабильности или в смутные времена. Как пишет МК, россияне в 2024 году потратили на эзотериков 2,4 трлн рублей, а в 2023 году – 2 трлн рублей, что сопоставимо с расходами на продукты питания.Помимо прочего, вырос, в сравнении с прошлым годом, трафик сайтов, предоставляющих астрологические и нумерологические прогнозы, а также онлайн-гадания — на 38%.Такой ажиотаж среди населения породил на государственном уровне законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленные на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг и развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении таких услуг». Инициаторы планируют защитить общество от негативного влияния деятельности лиц, предоставляющих услуги в указанных сферах.«Эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое «лечение» и гадания, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества. Наша цель — защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда», - написала у себя в телеграм-канале председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.В пояснительной записке описаны все псевдоспециалисты. К примеру, указано, что «таролог» — это лицо, которое с помощью определенных действий и манипуляций, проведенных с картами Таро, «предсказывает» будущие события и/или анализирует текущие жизненные ситуации человека, дает ему рекомендации для принятия им решений по различным направлениям: отношения в семье, отношения с коллегами, режим и состав питания, финансовые и иные советы.«С учетом морально-этических и духовных принципов, а также научного подхода описываемая деятельность относится к сфере субъективных представлений, не имеющих объективного подтверждения. Эти услуги не могут считаться достоверными с позиций науки и логики, а значительная часть общества расценивает их как вводящие в заблуждение и имеющие признаки мошенничества. В связи с необходимостью защиты граждан от дезинформации, манипуляций и негативного влияния на их физическое и психическое здоровье законопроектом предлагается внести изменения, направленные на противодействие распространению навязчивой рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, вводящей потребителей в заблуждение», - поясняют депутаты в приложении проекта.Помимо тарологов в опальный список попадают и другие представители оккультизма: алхимики, астрологи, астропсихологи, аурадиагносты, биоэнергетические терапевты, ведьмы, духовные наставники (гуру), игропрактики и еще более десятка прочих «специалистов».Практика запрета не нова, инициаторы ссылаются на опыт ЮАР, некоторые штаты Индии и Китая, где запрещается деятельность экстрасенсов, астрологов, колдунов и магов. Приводят пример Саудовской Аравии, в которой по шариатскому закону строго запрещаются любые формы магии, колдовства и экстрасенсорных практик вплоть до уголовного преследования.Свое мнение об оккультной деятельности высказала известная общественница Галина Горбатых.- К запрету рекламной деятельности таких практиков отношусь положительно. Сама не раз в жизни сталкивалась с этими людьми. Когда я стала уязвима, сломалась и оказалась в инвалидной коляске, вокруг меня крутилось множество экстрасенсов, ясновидящих, которые в один голос твердили, что поставят меня на ноги. Было потрачено столько денег и нервов. Они использовали нестандартные вещи, порой вредя моему здоровью, использовали психологическое давление, разыгрывали припадки, занимались внушением, делали прижигания. После всего этого у меня появилось четкое отчуждение и отвращение от всех этих практик, - поделилась депутат Народного Хурала и известный общественный деятель Галина Горбатых.Как отметила общественный деятель, запрет на рекламу таких услуг будет актуален особенно сейчас, когда многие наши соотечественники испытывают горе от потерь своих родных. К примеру, родители и жены погибших на СВО мужчин находятся в подавленном состоянии, и их нужно ограждать от подобных услуг.- Что касается Бурятии, где широко используется традиционная народная и тибетская медицина, развиты шаманизм и буддизм, люди и без рекламы найдут нужного специалиста, который действительно помогает людям. Эта информация абсолютно не закрытая, которая передается тому, кому она нужна. Скажем, через шесть рукопожатий, поскольку Бурятия не такая большая и все друг друга знают, - отметила председатель «Общества без барьеров».Зачастую тарологи выманивают у доверчивых людей огромные деньги. Шокирует история со школьницей, которая очень переживала за результат ЕГЭ.16-летняя девушка перевела 3,8 млн рублей гадалке, обещавшей ей снять порчу, мешающую сдать единый госэкзамен. Родители девочки копили эти деньги на покупку ей квартиры.Пропажу средств семья обнаружила, когда собралась покупать жилье. Школьница сразу во всем призналась. По ее словам, она наткнулась на гадалку, которая предложила погадать на поступление в вуз. За 500 рублей мошенница провела расклад и якобы увидела сильнейшую порчу, из-за которой школьница не сможет набрать нужное количество баллов.Тогда началась серия платных ритуалов и денежных переводов. Девочка отдала все родительские накопления – 1,1 млн рублей, 10 тыс. долларов и 16 тыс. евро. Позже мошенница удалила переписку и перестала выходить на связь. Родители подали заявление в полицию.Но на такие уловки попадаются и взрослые люди. В конце 2024 года жительница Улан-Удэ обратилась в полицию и рассказала, что в одном из мессенджеров нашла группу, где гадали на картах Таро. Она написала администратору, что испытывает финансовые трудности, и та предложила провести обряд, который поможет решить проблему.- Для оплаты услуг женщина оформила кредит на 12 тыс. рублей. На следующий день организатор группы сообщила, что обряд проведен. После этого она предложила заняться инвестициями, обещая высокую прибыль. Потерпевшая согласилась и стала перечислять деньги на указанный ей счет. В итоге улан-удэнка потеряла 80 тыс. рублей.Если помониторить стоимость расклада по картам Таро, то обнаруживается, что разброс цен весьма обширный, на любой вкус и кошелек. От 150 рублей за один вопрос до 4 000 рублей за услугу таролога. Есть дополнительные услуги по чистке энергетики по свече, воску. К примеру, у «специалиста» можно купить свечу за 1300 рублей, посредством которой он якобы поможет избавиться от порчи или сглаза.Мы поговорили с тарологом, которая начинала свою деятельность с куратора в одной из школ по обучению картам Таро.- Когда я устроилась в школу таро, нас, то есть сотрудников, было всего 30 человек. Позже школа начала расширяться, и персонал увеличился почти до 100 человек. Запуски на обучение проходили каждую неделю по 100 - 150 человек обучающихся. Был пик популярности, многие хотели стать тарологами. Но это происходило до СВО. А после начавшихся событий резко сократилось количество желающих обучаться, и сотрудников стало в два раза меньше, - вспоминает Тамара Баранова (имя и фамилия изменены).С ее слов, в основном обучались женщины от 35 до 55 лет, состоявшиеся в жизни. Чаще всего в школу обращались люди, изначально увлекающиеся картами Таро, рунами и прочими вещами, но им не с кем было обсудить свои интересы. Поэтому, придя на курс по Таро, они находили новый круг общения - тех, кому тоже интересна эзотерика. Через карты они решали свои проблемы, начинали вести блоги, делать расклады и зарабатывать на этом. Таким образом эти женщины реализовывались, считает Тамара.- Карты Таро для меня — это поддержка, в том плане, что в непонятной ситуации они могут подсказать варианты решения проблемы, помочь перестать зацикливаться на ней и переносить свой фокус внимания на решение задачи, - отметила Тамара Баранова.Таролог из Улан-Удэ Оксана считает, что в случае принятия такого законопроекта их деятельность особо не изменится. Она предположила, что произойдет обратный эффект, по аналогии с алкогольными напитками. Сколько не запрещай, выпивать люди не перестают.- Я думаю, надо легализовать и оставлять на рынке тех специалистов, которые работают на благо людям. Полагаю, специалистов по таро в Бурятии немного, поэтому необходимо разделить специалистов и шарлатанов, - уверенно отвечает Оксана.В интернете тарологи пишут, что они несут пользу и благо обществу, помогают справиться с проблемами в отношениях, жизни и найти решение.Но совсем иного мнения придерживается психолог.- Я точно против обращения к тарологам. В первую очередь это опасно для самой личности. Псевдопредсказания могут сбить человека с толку, сформировать иллюзорное восприятие ситуации или планов на будущее. Человек идет к тарологам, поскольку нуждается в легком способе снять напряжение относительно каких-то аспектов своей жизни, также у таких людей есть склонность перекладывать ответственность на судьбу. Высок риск нарваться на жуликов, которые, возможно, и сами искренне уверены в своих способностях, - отвечает педагог-психолог Михаил Парфентьев.Как известно, реклама - двигатель торговли. А если торговля приносит колоссальные доходы, то терять их никто не захочет. И, по предположению многих, нынешние представители эзотерических услуг просто переименуются. И тогда поговорка «Как корабль назовешь, так он и поплывет» в данной ситуации потеряет актуальность. Потому что корабль уже настолько давно и благополучно плывет, что перемена его названия вряд ли повлияет на смену курса.