Общество 04.04.2025 в 14:11

В Бурятии открылся филиал РАНХиГС

Теперь госслужащие республики смогут там повышать свою квалификацию
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии открылся филиал РАНХиГС

3 апреля состоялась встреча главы Бурятии Алексея Цыденова с представителями РАНХ и ГС: проректором Александром Ефремовым и директором Дирекции развития региональной сети Аркадием Эмексузяном. Академия открыла представительство в Бурятии в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством республики.

- Теперь наши государственные и муниципальные служащие смогут проходить современное обучение, повышать квалификацию и получать новые компетенции, необходимые для эффективной работы, - сообщил Алексей Цыденов.

Особое внимание будет уделяться взаимодействию с нашими ведущими вузами – БГУ, ВСГУТУ, БГСХА.

В планах - реализация совместных сетевых программ, развитие преподавательского состава, а также возможность получения двойных дипломов. Это новые возможности для молодежи, стремящейся к профессиональному росту в сфере государственного управления, экономики и бизнеса.

Также участники встречи обсудили систему тестирования и оценки кадрового потенциала, которую предлагает академия. Это поможет находить талантливых специалистов, создавать условия для их роста.

- У нас ежегодно проходит обучение около 270 тысяч студентов и слушателей. Это по всем программам высшего образования, средне- профессионального, дополнительного профессионального образования. Академия является центром реализации государственной политики в области госуправления. И здесь нам очень важно идти в тесном сотрудничестве с правительством республики для подготовки государственных и муниципальных служащих, потому что у нас действительно хорошие, современные программы, и спектр программ широкий. Мы хотим участвовать, помогать. И для нас очень важно развитие в общем образования. Поэтому у нас в планах тесные партнерские отношения с вузами республики, - отметил проректор РАНХиГС Александр Ефремов.

Для справки:

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) - это российское высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня.

РАНХиГС имеет 47 филиалов, в составе академии функционируют 12 институтов, 10 учебных центров и 65 научных центров.

 

Фото: РАНХиГС

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