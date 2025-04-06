В Бурятии пенсионерка отбивается от коллекторов

Пожилая улан-удэнка неожиданно для себя столкнулась с требованием погасить задолженность, которое поступило от профессиональной коллекторской организации. Судебные приставы уже успели списать часть финансовых средств с ее пенсионного счета, но женщина продолжает настаивать на том, что никакие деньги она в долг не брала.- Все началось еще в мае, когда моему мужу пришло письмо о том, что он якобы должен деньги. Спустя какое-то время подобное письмо пришло и мне, но я его разорвала и выбросила, - говорит пенсионерка Наталья Борисова. - Потому что за всю мою жизнь у меня был всего лишь один кредит, который я при этом полностью погасила.Тем не менее Железнодорожный отдел Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия прислал пожилой женщине постановление, в котором черным по белому говорилось о ее задолженности. Взыскателем выступила компания ООО ПКО «Долг-Контроль». Стоит отметить, что в открытых источниках упоминается по большей части положительная информация об агентстве. Например, компания имеет зеленый индикатор в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций, что символизирует низкий уровень риска для должников. На рынке взысканий при этом ООО легально работает уже несколько лет.Однако в истории работы агентства есть два сомнительных упоминания с его участием - свыше десяти исполнительных производств на сумму более 100 тыс. рублей и несколько споров в качестве ответчика.- Перед тем как мне пришло уведомление от Службы судебных приставов, с моего пенсионного счета списались деньги - 6 тыс. рублей. Куда именно они подевались, выяснить я не успела, так как легла на лечение. Уже позже стало известно, что это произошло взыскание в пользу ООО ПКО «Долг-Контроль», - рассказывает Наталья Борисова.Сложившаяся ситуация женщину не устроила, и она написала в адрес мирового судьи Железнодорожного района г. Улан-Удэ судебного участка № 5 заявление об отмене приказа о взыскании задолженности. Ответный документ оказался весьма интересным.«Взыскана задолженность по договору потребительского кредита, заключенного между ООО МКК «Фастмани.ру» и должником, за период с 02.11.2018 по 06.05.2024 в размере 9 000 рублей (из которых: сумма задолженности по основному долгу - 3 000 рублей, сумма задолженности по процентам по договору - 6 000 рублей) и расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 рублей. Всего 9 200 рублей», - говорится в копии определения мирового судьи судебного участка № 5.Откуда в этой истории взялось ООО МКК «Фастмани.ру» - микрофинансовая организация, которая предоставляет микрозаймы физическим лицам, доподлинно неизвестно. Пенсионерка яро настаивает на том, что в заемных деньгах не нуждается и не нуждалась.Но что это за фирма вообще? Опять же, если верить открытым источникам, можно узнать, что некоторые пользователи неоднократно высказывали в адрес данной компании свои жалобы и опасения. Помимо этого, упоминаются случаи, когда заемщикам навязывались дополнительные услуги, от которых невозможно было отказаться. Тем не менее подобного рода доводы весьма субъективны, ведь, как правило, люди зачастую забывают о том, что получение займов в микрофинансовых организациях может быть связано с финансовыми рисками. Опять же, если опираться на государственный реестр, то в нем ООО МКК «Фастмани.ру» выделено зеленым цветом, что, напоминаем, свидетельствует о низком уровне риска для должников.В целом получается так, что обе компании ничем не примечательны и просто занимаются своим делом. Не исключено, что к сложившейся ситуации приложили руку какие-то третьи лица: мошенники, друзья или родственники. Если аферисты давно всем приелись и ими уже не впечатлить, то насчет последних действительно стоит задуматься, так как подобных примеров стало немало.Одна молодая жительница Баргузинского района незаконно оформила микрозаем на имя своей подруги-пенсионерки.- В ноябре 2024 года после визита 64-летней женщины подозреваемая заметила оставленный ею телефон и воспользовалась им. Она вошла в личный кабинет своей приятельницы на сайте микрофинансовой организации и оформила заем - 23 тыс. рублей, - писали ранее в новостях.Похожий случай произошел с 60-летней улан-удэнкой. Когда полицейские установили и задержали подозреваемого в мошенничестве, им оказался 28-летний бывший сожитель ее дочери. Выяснилось, что мужчина сфотографировал данные паспорта несостоявшейся тещи и использовал их для оформления займа в онлайн-режиме. Сначала один - на 8 000 рублей, а через три дня и второй - более чем на 3 000 рублей.Бывало и такое, что на пенсионеров оформляли кредиты их родные внуки. Таким образом пострадала 79-летняя жительница Селенгинского района Бурятии, которой однажды позвонили из долгового агентства и сообщили, что у нее имеется задолженность по кредиту в размере 16 тыс. рублей. Женщина очень удивилась, так как никакой кредит не брала.- Выяснилось, что 27-летняя внучка навещала бабушку. Увидев на столе паспорт пенсионерки, она незаметно сфотографировала его. Затем девушка оформила микрозаем через приложение мобильного телефона. При этом при оформлении заявки она указала паспортные данные пенсионерки, свои данные счета для поступления средств и номер телефона, - сообщалось ранее в СМИ.Жертвой подобного вида мошенничеств стал и 22-летний житель села Клюевка Кабанского района. Молодой человек как-то раз пригласил приятеля к себе домой для распития алкоголя. Во время застолья гость воспользовался данными паспорта своего друга и оформил кредит с помощью специального приложения на сотовом телефоне.Несмотря на целую череду печальных примеров, стоит помнить о том, что про долг действительно могли нечаянно позабыть, а далее он продан коллекторам. В Бурятии уже есть примеры, когда людям предъявляли долги 20-летней давности.Что касается Натальи Борисовой, то возможность через суд доказать свою непричастность к займу женщина, к сожалению, упустила, и сейчас, на наш взгляд, ей стоит задуматься о процедуре банкротства, иначе деньги с небольшой пенсии продолжат списывать.