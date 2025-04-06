От автостопа до цирка

Анфиса Самсонова – опытная путешественница с яркой и запоминающейся внешностью. У нее за плечами путешествия по европейским городам, автостоп из Улан-Удэ до Крыма, а также по странам Азии, где она успела поработать клоунессой и жонглером в китайском цирке. Сейчас она студентка института культуры по профилю «Сольное народное пение», принимает активное участие в жизни вуза, танцует шафл (ритмичный уличный танец с быстрыми перемещениями ног) и печет веганские торты.Анфиса родилась в Баунтовском районе в селе Багдарин. Когда ей было три года, семья переехала в Улан-Удэ. Девочка окончила 35-ю школу, затем поступила в БГУ на лингвиста. Вроде бы ничего особенного, обычная жизнь студента. Пока она не пошла в школу жонглирования.Девушка научилась жонглировать тремя, а потом и четырьмя шарами. Вскоре самостоятельно научилась контактному жонглированию - способность манипулировать шарами в ладонях, на кончиках пальцев, по всему телу, не подкидывая мячи в воздух, что создает магический эффект парения в воздухе.Когда Анфиса научилась искусству жонглирования, у нее появилась мечта о путешествии автостопом по Азии. Ее тянуло съездить туда, где тепло, есть море и много сочных фруктов.- Мне очень нравится Азия. А моя самая первая заграничная поездка – это гастроли с бальной студией в Китай. Это было во время учебы в вузе. Тогда я занималась парными бальными танцами, а сейчас танцую сольно, но уже в другом направлении, - делится наша собеседница.Учебу на факультете иностранных языков Анфиса оставила, чтобы осуществить свою мечту о путешествиях.- Мы с другом, который, собственно, и научил меня жонглировать, полетели в Таиланд. От Бангкока до побережья на юге добрались автостопом, на пароме - до островов. Тайцы охотно подбирали автостопщиков-иностранцев, несмотря на языковой барьер. На мой взгляд, такой вид путешествий намного интереснее, поскольку погружаешься в гущу событий, соприкасаешься с местными, всегда готовыми угостить фруктами. Такое вряд ли можно получить по путевке, - с огоньком в глазах перечисляет Анфиса Самсонова.Путешествие по Таиланду заняло месяц, после чего молодые люди решили отправиться дальше.- Затем мы поехали в Лаос. Из Лаоса - в Китай. Где я добавилась в разные чаты по работе в Китае. Я знала, что мои знакомые подрабатывают там моделями, репетиторами английского языка. С надеждой, что подвернется что-то интересное и краткосрочное, начали просматривать вакансии, - вспоминает девушка.На удивление, все чаты с предложениями о работе были на китайском языке. Молодые люди использовали онлайн-переводчик. Вскоре пришло сообщение, что нужны клоуны в цирк.- Я, конечно, не клоунесса, но знаю, что клоуны жонглируют. Ответила на сообщение, что мы пара, умеем жонглировать. Отправили видео, как мы друг с другом взаимодействуем. Нас одобрили и пригласили в свой цирк. Так мы стали клоунами-жонглерами в передвижной цирковой труппе, - рассказывает о своем опыте Анфиса.- Мы работали в трех разных цирках в различных частях страны. Были в Куньмине (столица провинции Юньнань на юге Китая). Но особо запомнился Чунцин – самый огромный китайский город, какой-то нереальный. По нему идешь и не можешь поверить, что такое возможно. Этот город трехэтажный: под тобой едут машины, над головой - автотрасса. Просто фантастика. И третий цирк был в городе Вэйхай на берегу Желтого моря, - с воодушевлением перечисляет Самсонова.Китайские зрители очень тепло принимали выступления ребят.- Они были в восторге от наших номеров. Им даже не важно, если мячик упал или в номере что-то пошло не так. Конечно, мы старались не допускать такого. Главное для них, что у нас белая кожа и большие глаза. Они очень благодарные зрители. Помимо нас в труппе были танцующие русские девушки, а еще одна крутила обруч. Мы выступали три раза в день. И всегда зал был полон зрителей, - вспоминает клоунесса.Анфиса говорит, что в Китае цирковым артистам платят намного больше, чем в России. По тем временам, а это было в 2020 году, они получали за номер в переводе на российскую валюту 7 000 рублей. Иностранцы-циркачи живут в гостинице отдельно от основной труппы, им оплачивают перелеты между городами, тогда как основная труппа передвигается наземным транспортом. Питание и проживание на гастролях также за счет цирка.- Как выяснилось, оплата за наш номер оказалась небольшой. По неопытности мы назвали маленькую сумму нашему агенту. На самом деле выступление стоило намного дороже, учитывая наше мастерство и то, что мы иностранцы, - комментирует циркачка.Атмосфера в цирке между артистами была очень дружелюбная.- Китайцы всегда улыбались, шутили, восхищались нами. Может, они только с белыми людьми так общались. По крайней мере всегда были дружелюбными, но искренне это или нет, непонятно. Общались исключительно через приложение с переводом, потому что английский они не знали. А так больше на языке эмоций и жестов. В целом мы с ними пересекались только в закулисье, - рассказывает Анфиса о трудностях перевода.Китайский цирк считается одним из самых древних в мире. И, как один из основных видов искусства, является национальным достоянием страны. В цирк попадают только лучшие. Конкурсный отбор такой, что выбирают одного человека из 2 - 3 тыс. претендентов.- Сами китайцы - настоящие мастера. Что они только не умеют, они какие-то суперлюди. На совсем тоненькой веревке ездят на велосипедах. Вытворяют безумные трюки. Одна женщина крутила ногами обычный обеденный стол с очень бешенной скоростью. Я смотрела на нее и думала, сколько же раз этот стол падал на ее лицо до того, как она научилась, - с восхищением вспоминает Анфиса Самсонова.В период пандемии улан-удэнской паре пришлось вернуться в Россию. Если тогда у них были мысли связать свою жизнь с цирком, то сейчас планы поменялись.- В России, чтобы попасть в цирк, нужно быть суперпрофессионалом. Как в Китае, тут не прокатит. Там мы брали артистизмом и тем, что иностранцы. Не скажу, что это дело всей жизни. Я, как любопытный человек, освоила жонглирование. Это пригодилось мне, чтобы реализовать себя на сцене, - подмечает Анфиса.Как рассказывает артистка, она была на сцене около 3 000 раз, поэтому привычного волнения уже не испытывает.- Я получаю удовольствие на сцене, потому что дарю эмоции. Это трансляция некоего волшебства. Например, при контактном жонглировании, когда провожу по ладоням стеклянным мячом, кажется, что он завис в воздухе. Мне нравится удивлять и видеть эмоции людей, когда они не верят своим глазам, поражаются тому, что происходит, - с замиранием сердца делится девушка-жонглер.Будучи студенткой ВСГИК, она с большим удовольствием выступает на сцене.- Сейчас дело моей жизни - роль студента. Я не представляла, что музыкальное образование настолько сложное. Нужно строить аккорды на нотном стане, и я прямо чувствую, как мои извилины в мозгу шевелятся. Мне очень интересно. Кстати, в нашей группе всего четыре человека, - говорит об учебе девушка.Мама Анфисы поет в русском народном ансамбле, папа также был музыкантом, руководил хором и даже написал гимн Баунтовского района. Поэтому поступление на сольное пение вполне логично, тем более есть слух и голос.В период пандемии Анфиса освоила кулинарное искусство, а точнее, выпечку кондитерских изделий.- От обычных десертов моему организму становилось плохо, поэтому я начала искать альтернативу и научилась печь веганские десерты без глютена, сахара, яиц и молочных продуктов. И стала кондитером правильных десертов, - рассказывает она про свое новое увлечение.Помимо выпечки, в свободное от учебы время Анфиса преподает онлайн английский язык. Во время учебы в БГУ девушка по гранту съездила на летние языковые курсы в Германию, а также побывала во многих европейских городах и хорошо знает немецкий язык.- Несмотря на мои путешествия, жизнь все время возвращала меня в Улан-Удэ. Наверное, для духовного роста. Я здесь выросла как личность. Много работала над собой, своими страхами, неуверенностью, неприятием своей внешности. Одним из способов преодолеть свой страх стал автостоп из Улан-Удэ в Крым и обратно в течение трех месяцев. С собой у нас было 30 тыс. рублей, часть из которых мы привезли обратно. Тогда я поняла, что мир безопасен, что даже совсем незнакомые люди могут заботиться друг о друге, - делится своими наблюдениями путешественница.Анфиса уверена, что люди, не нашедшие себя, думают, что, переехав в другой город, там им станет лучше, с каким-то человеком они будут счастливее, но чаще всего легче не становится.- А когда себя находишь, то самое лучшее ты создаешь сама. Людям с тобой становится хорошо. Ты сама становишься источником добра, любви и счастья. И тогда неважно, где живешь. Раньше мне казалось, что Улан-Удэ серый, надо бы куда-то уехать. А теперь в Улан-Удэ мне классно. Но если вдруг окажусь на Шри-Ланке, то и там будет здорово. Потому что хорошо там, где я есть, - резюмирует Анфиса Самсонова.