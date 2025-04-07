Общество 07.04.2025 в 06:00

В Улан-Удэ замруководителя «Водоканала» отстояла золотой парашют

Женщина уволилась с приличной выплатой, которую у нее пытались отобрать
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ замруководителя «Водоканала» отстояла золотой парашют
Фото: архив «Номер один»
В самый непростой период жизни муниципального «Водоканала» Улан-Удэ, когда прежний его директор Жаргал Цыбиков оказался в СИЗО, предприятие спешно покидали некоторые его сотрудники. Видимо, побоявшиеся повторения судьбы своего начальника. Те, кто стоял повыше, уходили не с пустыми руками. И сегодня уже новое руководство предприятия попыталось оспорить чрезмерную, по их мнению, щедрость прежнего менеджмента.

Почти свежая кровь

Примерно две недели назад администрация Улан-Удэ объявила о том, что МУП «Водоканал» возглавил новый директор - Валерий Нагибнев, который фактически и так руководил предприятием с мая 2024 года с приставкой «исполняющий обязанности».

Как сообщили в мэрии, Валерий Викторович Нагибнев родился в 1967 году. Имеет высшее техническое образование. В 1993 году окончил Политехнический институт им. М. И. Калинина по квалификации инженер-металлург. Прошел профессиональную переподготовку по программе «Подготовка управленческих кадров». Стаж работы на руководящих должностях составляет более 28 лет.

- Валерий Викторович начал свою трудовую деятельность с должности мастера плавильного пролета и доработал до начальника литейно-механического производства Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода, где проработал 30 лет. С марта по май 2024 года занимал должность директора инструментального завода Улан-Удэнского авиационного завода, - сообщили в МУП «Водоканал».

Напомним, что прежних руководителей «Водоканала» Жаргала Цыбикова и Дмитрия Скакалина обвинили в коррупции. В 2023 году Цыбиков получил шесть лет лишения свободы за растрату и превышение должностных полномочий, а Дмитрий Скакалин спустя всего два года – условный срок за служебный подлог и коммерческий подкуп.

Отголоски темного прошлого

История, которую мы расскажем, берет свое начало в 2021 году. Именно тогда и разворачивалась уголовная драма с Жаргалом Цыбиковым. В начале года его задержали, поместили в СИЗО, в течение года лишили должности директора «Водоканала», а под конец еще и мандата депутата Улан-Удэнского горсовета.

В те времена все сосредоточились на деле Цыбикова, но мало кто знал, что происходит внутри предприятия. А там, судя по всему, царили панические настроения.

Свет на события тех дней удалось пролить благодаря судебному разбирательству, которое недавно завершилось решением Верховного суда. Суть его в том, что МУП «Водоканал» требовало взыскать со своей прежней работницы 406 238 рубля.

«Требования мотивированы тем, что в ходе проверки, которую провела прокуратура района, в МУП «Водоканал» выявлено нарушение норм трудового законодательства при выплате работодателем дополнительной компенсации в размере трех средних заработков работникам, с которыми трудовые договоры расторгнуты по соглашению сторон. В частности, при расторжении 6 мая 2021 года трудового договора с заместителем директора по экономике и финансам аппарата управления МУП «Водоканал» ей выплатили дополнительную компенсацию в размере трех средних заработков - 406 238,30 рубля. Как правильно указала прокуратура района, нормативные акты работодателя компенсационные выплаты при расторжении трудовых договоров не предусматривают».

В итоге «Водоканал» потребовал вернуть уплаченные сверх зарплаты деньги, ведь женщина, занимая должность замдиректора, по их мнению, должна была знать о законодательном запрете на такую выплату.

Суд первой инстанции удовлетворил требования предприятия и постановил взыскать с экс-замдиректора 406 тыс. рублей.

Два миллиона как с куста

Женщина, конечно, с таким раскладом не согласилась и обжаловала это решение в Верховном суде. Так, она, помимо прочего, рассказала, что «выплата в размере 406 238,30 рубля не может быть признана неосновательным обогащением, тем более что данная компенсация относится к выплатам, предоставление которых связано с прекращением трудовых отношений, и призвана обеспечить уволенному лицу средства к существованию».

Также она рассказала, что в материалах дела имеются сведения о выплатах при увольнении работников МУП «Водоканал» в 2021 году: компенсация при увольнении (выходное пособие) - 2 139 323 рубля; единовременная денежная сумма при расторжении трудового договора по соглашению сторон (НДФЛ) – 334 785 рублей; единовременная денежная сумма при расторжении трудового договора по соглашению сторон - 183 238 рублей; дополнительная компенсация при досрочном увольнении - 27 966 рублей, итого 2 688 313 рублей.

«Перечисленное свидетельствует о том, что все работники, с которыми расторгнут трудовой договор, получали и получают данные выплаты, что исключает недобросовестность в ее действиях, тем более что кассационный суд указал, что если данная выплата не предусмотрена ни коллективным договором, ни действующими у работодателя локальными нормативными актами, это не свидетельствует о невозможности осуществления такой выплаты», - приводит суд ее доводы.

Спасли от убытков

Кроме того, женщина заявила, что хотя и была замдиректора по экономике и финансам, но доказательств тому, что она каким-либо образом влияла на принятие решения при заключении допсоглашения к трудовому договору либо на принятие решения о выплате ей компенсации при увольнении, в суде первой инстанции представлено не было.

«Дополнительные соглашения к трудовым договорам заключались со всеми трудившимися на тот момент работниками аппарата управления с одинаковыми условиями. Решение о выплате выходного пособия при увольнении принял исполнявший на тот момент обязанности директора предприятия, который утвердил и подписал список на зачисление денежных средств», - сообщила женщина в суде.

Кроме того, она рассказала и о том, за что получила столь щедрое вознаграждение. По ее словам, в 2018 году предприятие было глубоко убыточным.

«Основной причиной наличия убытков в 2018 году являлось тарифное недорегулирование деятельности предприятия. Руководство предприятия проделало большую работу по тарифному регулированию, что позволило в будущем выйти на безубыточный уровень. В 2021 году, исходя из предоставленных документов в суд, у предприятия имелась прибыль по операционной и прочей деятельности».

Верховный суд, выслушав женщину, решил отменить решение суда первой инстанции. В итоге «Водоканалу» в иске отказали, а экс-замдиректора сохранила свои 400 с лишним тысячи рублей.

Таким образом, назначенный недавно директор муниципального предприятия начал свой путь с проигрыша призракам темного прошлого. Надеемся, что его борьба за качественное водоснабжение горожан будет более успешной.
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