В Улан-Удэ замруководителя «Водоканала» отстояла золотой парашют

В самый непростой период жизни муниципального «Водоканала» Улан-Удэ, когда прежний его директор Жаргал Цыбиков оказался в СИЗО, предприятие спешно покидали некоторые его сотрудники. Видимо, побоявшиеся повторения судьбы своего начальника. Те, кто стоял повыше, уходили не с пустыми руками. И сегодня уже новое руководство предприятия попыталось оспорить чрезмерную, по их мнению, щедрость прежнего менеджмента.Примерно две недели назад администрация Улан-Удэ объявила о том, что МУП «Водоканал» возглавил новый директор - Валерий Нагибнев, который фактически и так руководил предприятием с мая 2024 года с приставкой «исполняющий обязанности».Как сообщили в мэрии, Валерий Викторович Нагибнев родился в 1967 году. Имеет высшее техническое образование. В 1993 году окончил Политехнический институт им. М. И. Калинина по квалификации инженер-металлург. Прошел профессиональную переподготовку по программе «Подготовка управленческих кадров». Стаж работы на руководящих должностях составляет более 28 лет.- Валерий Викторович начал свою трудовую деятельность с должности мастера плавильного пролета и доработал до начальника литейно-механического производства Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода, где проработал 30 лет. С марта по май 2024 года занимал должность директора инструментального завода Улан-Удэнского авиационного завода, - сообщили в МУП «Водоканал».Напомним, что прежних руководителей «Водоканала» Жаргала Цыбикова и Дмитрия Скакалина обвинили в коррупции. В 2023 году Цыбиков получил шесть лет лишения свободы за растрату и превышение должностных полномочий, а Дмитрий Скакалин спустя всего два года – условный срок за служебный подлог и коммерческий подкуп.История, которую мы расскажем, берет свое начало в 2021 году. Именно тогда и разворачивалась уголовная драма с Жаргалом Цыбиковым. В начале года его задержали, поместили в СИЗО, в течение года лишили должности директора «Водоканала», а под конец еще и мандата депутата Улан-Удэнского горсовета.В те времена все сосредоточились на деле Цыбикова, но мало кто знал, что происходит внутри предприятия. А там, судя по всему, царили панические настроения.Свет на события тех дней удалось пролить благодаря судебному разбирательству, которое недавно завершилось решением Верховного суда. Суть его в том, что МУП «Водоканал» требовало взыскать со своей прежней работницы 406 238 рубля.«Требования мотивированы тем, что в ходе проверки, которую провела прокуратура района, в МУП «Водоканал» выявлено нарушение норм трудового законодательства при выплате работодателем дополнительной компенсации в размере трех средних заработков работникам, с которыми трудовые договоры расторгнуты по соглашению сторон. В частности, при расторжении 6 мая 2021 года трудового договора с заместителем директора по экономике и финансам аппарата управления МУП «Водоканал» ей выплатили дополнительную компенсацию в размере трех средних заработков - 406 238,30 рубля. Как правильно указала прокуратура района, нормативные акты работодателя компенсационные выплаты при расторжении трудовых договоров не предусматривают».В итоге «Водоканал» потребовал вернуть уплаченные сверх зарплаты деньги, ведь женщина, занимая должность замдиректора, по их мнению, должна была знать о законодательном запрете на такую выплату.Суд первой инстанции удовлетворил требования предприятия и постановил взыскать с экс-замдиректора 406 тыс. рублей.Женщина, конечно, с таким раскладом не согласилась и обжаловала это решение в Верховном суде. Так, она, помимо прочего, рассказала, что «выплата в размере 406 238,30 рубля не может быть признана неосновательным обогащением, тем более что данная компенсация относится к выплатам, предоставление которых связано с прекращением трудовых отношений, и призвана обеспечить уволенному лицу средства к существованию».Также она рассказала, что в материалах дела имеются сведения о выплатах при увольнении работников МУП «Водоканал» в 2021 году: компенсация при увольнении (выходное пособие) - 2 139 323 рубля; единовременная денежная сумма при расторжении трудового договора по соглашению сторон (НДФЛ) – 334 785 рублей; единовременная денежная сумма при расторжении трудового договора по соглашению сторон - 183 238 рублей; дополнительная компенсация при досрочном увольнении - 27 966 рублей, итого 2 688 313 рублей.«Перечисленное свидетельствует о том, что все работники, с которыми расторгнут трудовой договор, получали и получают данные выплаты, что исключает недобросовестность в ее действиях, тем более что кассационный суд указал, что если данная выплата не предусмотрена ни коллективным договором, ни действующими у работодателя локальными нормативными актами, это не свидетельствует о невозможности осуществления такой выплаты», - приводит суд ее доводы.Кроме того, женщина заявила, что хотя и была замдиректора по экономике и финансам, но доказательств тому, что она каким-либо образом влияла на принятие решения при заключении допсоглашения к трудовому договору либо на принятие решения о выплате ей компенсации при увольнении, в суде первой инстанции представлено не было.«Дополнительные соглашения к трудовым договорам заключались со всеми трудившимися на тот момент работниками аппарата управления с одинаковыми условиями. Решение о выплате выходного пособия при увольнении принял исполнявший на тот момент обязанности директора предприятия, который утвердил и подписал список на зачисление денежных средств», - сообщила женщина в суде.Кроме того, она рассказала и о том, за что получила столь щедрое вознаграждение. По ее словам, в 2018 году предприятие было глубоко убыточным.«Основной причиной наличия убытков в 2018 году являлось тарифное недорегулирование деятельности предприятия. Руководство предприятия проделало большую работу по тарифному регулированию, что позволило в будущем выйти на безубыточный уровень. В 2021 году, исходя из предоставленных документов в суд, у предприятия имелась прибыль по операционной и прочей деятельности».Верховный суд, выслушав женщину, решил отменить решение суда первой инстанции. В итоге «Водоканалу» в иске отказали, а экс-замдиректора сохранила свои 400 с лишним тысячи рублей.Таким образом, назначенный недавно директор муниципального предприятия начал свой путь с проигрыша призракам темного прошлого. Надеемся, что его борьба за качественное водоснабжение горожан будет более успешной.