40 кавалеров Ордена Мужества участвуют в программе «Патриоты Бурятии»

В программе «Патриоты Бурятии» начался отборочный этап – из поступивших 476 заявок будет отобрано не менее 30 для дальнейшего прохождения образовательного курса.

- Мы с самого начала ожидали большой интерес к программе, поэтому у нас на сегодняшний момент 476 заявок поступило. Среди них – более 40 кавалеров Орденов Мужества, - сообщил Михаил Харитонов, ИО руководителя администрации главы Бурятии.

Как отмечает Михаил Харитонов, из претендентов будут отобраны самые мотивированные и подготовленные для дальнейшего прохождения образовательного курса. Предварительно известно, что их будет не менее 30 человек.

- Не только перед Бурятией, но и перед всей страной стоит единая цель: занять важное место в мирной жизни вернувшимся на родину ветеранам и участникам специальной военной операции, поскольку они – золотой фонд, на который сегодня должна опираться наша страна, - говорит Михаил Харитонов.

Помогать проводить отбор кандидатов на обучающий курс будут специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Старт образовательных курсов программы «Патриоты Бурятии» запланирован в июне.

Фото: правительство Бурятии