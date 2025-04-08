РДЖ возьмут на пожизненное содержание покалеченного жителя Улан-Удэ

Безработный житель Улан-Удэ, который, будучи пьяным, попал под грузовой поезд, теперь до конца жизни будет получать от РЖД утраченный заработок. Эпичная судебная битва вокруг получившего инвалидность гражданина развернулась в судах Бурятии. С одной стороны – транспортный прокурор, который сражался на стороне пострадавшего, с другой – самая крупная в стране транспортная компания.Иркутский транспортный прокурор обратился в суд с иском в интересах гражданина Ванина (фамилия изменена). Прокурор требовал взыскать с ОАО «Российские железные дороги», АО «СОГАЗ» пожизненно утраченный заработок ежемесячно в размере 37 551 рубль с последующей индексацией. Кроме того, также задолженность в счет возмещения утраченного заработка за период, когда Ванин был нетрудоспособен, в размере более 1,3 млн рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. рублей.Причина столь серьезных требований в том, что господин Ванин на одной из железнодорожных станций Восточно-Сибирской железной дороги попал под грузовой поезд. Он выжил, но в итоге ему ампутировали часть правой ноги и установили третью группу инвалидности бессрочно.При этом прокурор не отрицал, что, согласно акту служебного расследования транспортного происшествия, причиной стало нарушение Ваниным правил нахождения в зоне повышенной опасности.«Причинение вреда здоровью истца находится в причинно-следственной связи с воздействием на него источника повышенной опасности – грузового поезда, принадлежащего на праве собственности ОАО «РЖД», гражданская ответственность которого на момент происшествия была застрахована в АО «ЖАСО». С 1 октября 2016 года обязанности страховщика по договорам страхования перешли к АО «СОГАЗ», - приводит суд позицию прокурора.Представители РЖД, у которых, видимо, не было ни малейшего желания брать на содержание безалаберного Ванина, в суде против требований прокурора возражали. По их мнению, «вина ОАО «РЖД» в произошедшем травмировании отсутствует, нарушений при эксплуатации железнодорожного транспорта допущено не было. Причиной травмирования явилась грубая неосторожность Ванина, нарушение правил личной безопасности, а также правил нахождения на железнодорожных путях в состоянии алкогольного опьянения».Также железнодорожники отметили, что с момента происшествия прошел длительный период времени, «что свидетельствует о снижении интенсивности нравственных страданий, сумма компенсации завышена».Кроме того, они попытались перевести стрелки на страховую компанию, с которой был заключен договор страхования. И усомнились в расчетах прокурора, а точнее – откуда он взял именно такую сумму ежемесячной зарплаты, которую в случае проигрыша будут платить РЖД.«В представленной справке не указано, по какой квалификации предоставляется информация о среднемесячной заработной плате, содержатся общие сведения по профессиональным группам «плотники и столяры». Для расчета необходимо применить установленную законом величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, принимая во внимание степень вины самого истца».Представитель страховой компании в суд явиться не удосужился. Но ответил письменно, что, мол, АО «СОГАЗ» - ненадлежащий ответчик, поскольку не является владельцем источника повышенной опасности, то есть грузового поезда.Прокурор, видимо, был готов к вопросам про размер пожизненной зарплаты. Ведь участники заседания ознакомились с письменными пояснениями представителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия.По ее словам, орган проводит исследования раз в два года на основании общероссийского классификатора.«Организации предоставляют выборочную отчетность, это 10% от всех крупных организаций. Указывается код профессии и сумма заработной платы. Выходные таблицы формируются по профессиональным группам. Имеется общероссийский классификатор занятий и общероссийский классификатор профессий. На октябрь 2021 года зарплата плотников и столяров составляла 37 551 рубль. За октябрь 2023 года зарплата составила 73 628 рублей, произошел рост. На период запроса прокуратуры были только данные на октябрь 2021 года, официальные данные за октябрь 2023 года стали известны в апреле 2024 года».Другими словами, пока шло разбирательство, зарплаты столяров (коим по профессии и является Ванин, хотя на момент трагедии он был безработным) выросли почти в два раза.Впрочем, какую именно зарплату присудили РЖД выплачивать, в суде не раскрывают. В решении описано лишь то, что РЖД и «СОГАЗ» солидарно выплатят утраченный заработок. Плюс РЖД выплатят компенсацию морального вреда.Конечно, железнодорожники с таким решением не согласились и отправились в Верховный суд с апелляционной жалобой. В ней они просили снизить компенсацию морального вреда и утраченного заработка.«При определении размера компенсации морального вреда суд не учел обстоятельства травмирования Ванина, а также обстоятельства причинения ему морального вреда. А именно допущенную потерпевшим грубую неосторожность, выразившуюся в нарушении правил нахождения граждан в зонах повышенной опасности, проезда и перехода через железнодорожные пути, правил личной безопасности, алкогольное опьянение, сопутствовавшее причинению вреда жизни и здоровью истца», - приводили доводы своей невиновности юристы РЖД.Напирала госкорпорация и на то, что с момента происшествия прошло много времени. Дескать, потерпевший не представил доказательств, что он обращался за медицинской и психологической помощью вследствие причиненных физических и нравственных страданий.«Кроме того, при определении размера компенсации морального вреда суд не в должной мере применил положения об уменьшении размера компенсации морального вреда в связи с наличием грубой неосторожности в действиях потерпевшего с учетом обстоятельств, установленных постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела».Также представители РЖД заявили, что определенный судом размер компенсации морального вреда и утраченного заработка не соответствует судебной практике по делам со схожими обстоятельствами.В итоге Верховный суд отменил решение суда первой инстанции и принял по делу новое. Компенсацию морального вреда Ванину уменьшили, выплату утраченного заработка РЖД все же придется заплатить. И за прошедший период, и в будущем – бессрочно.