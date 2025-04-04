Национальная библиотека запустила поэтическую акцию «Помню, горжусь!» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (возрастное ограничение 6+).

В рамках акции жители Улан-Удэ могут прочитать любимое стихотворение о Великой Отечественной войне. Его можно продекламировать в звукозаписывающей студии в Национальной библиотеке.

Акция «Помню, горжусь!» поможет объединить сердца и голоса в едином порыве уважения и памяти. Вы можете стать частью этого события!

Что нужно сделать:

- Выберите любимое стихотворение, посвященное событиям Великой Отечественной войны, или свое авторское произведение на эту тему;

- Запишитесь на съемку видео через сообщения официального сообщества Национальной библиотеки во ВКонтакте (https://vk.com/library_of_buryatia);

- Придите в назначенный день в звукозаписывающую студию, расположенную в Центре обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности (1 этаж Национальной библиотеки), и прочтите выбранное стихотворение;

- Вы можете записать ролик и дома. Видео с декламацией размещайте на своей странице во ВКонтакте. Не забудьте указать хештеги #помню_горжусь_НБРБ и #Победа80, чтобы мы могли увидеть ваши творческие работы и поделиться ими на стене сообщества.

- Давайте вместе почтим память героев и передадим эстафету памяти следующим поколениям! – сказали организаторы акции.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один