Общество 04.04.2025 в 16:38

Фонд «Защитники Отечества» объявляет о старте Всероссийского конкурса «Памяти героев верны!»

На конкурс можно отправить эссе, рассказы, песни, стихи, фотографии и рисунки о героях СВО
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Текст: Служба информации "Номер один"
Фонд «Защитники Отечества» объявляет о старте Всероссийского конкурса «Памяти героев верны!»

Фонд «Защитники Отечества» объявляет о старте Всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны!» (возрастное ограничение 6+). Главная цель конкурса – сохранение памяти о героях и событиях специальной военной операции. Работы принимаются с 3 апреля по 7 июля.

Все желающие могут стать участниками конкурса в девяти номинациях:

– «Эссе на тему «Я в сердце бережно храню»;

– «Рассказ, посвященный событиям специальной военной операции»;

– «Эссе на тему «Династия военных. Специальная военная операция рождает новое поколение героев»;

– «Авторское стихотворение»;

– «Авторская песня»;

– «Авторская фотография»;

– «Рисунок»;

– спецноминация от Движения Первых: «Короткое видео (клип), посвященное участникам и / или событиям специальной военной операции»;

– спецноминация от Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»: «Волонтеры: помощь фронту» – рассказ об истории волонтера (или волонтеров) и его вкладе в приближающуюся Победу».

Итоги третьего Всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны!» будут подведены в ноябре.

В декабре пройдет торжественная церемония награждения победителей в четырех возрастных группах: 7–13, 14–17, 18–35 лет, а также 36 лет и старше. В предыдущие два года в конкурсе приняли участие более 7000 человек.

Ознакомиться с требованиями, скачать положения и формы документов можно на официальном сайте (https://памятигероевверны.рф/) конкурса. Там же можно ознакомиться со сборником творческих работ за 2023 год. Сборник за 2024 год будет размещен на сайте в середине лета.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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