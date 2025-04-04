Общество 04.04.2025 в 16:43

Подростки в Бурятии стали в два раза чаще устраивать ДТП

Руль им часто одалживают сами родители
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Текст: Елена Кокорина
Подростки в Бурятии стали в два раза чаще устраивать ДТП

В Госавтоинспекции Бурятии рассказали о проблемах аварийности с участием несовершеннолетних водителей, подчеркнув, что число ДТП с подростками в 2024 году выросло по сравнению с предыдущим периодом ровно в два раза.

- В текущем году проблема остается актуальной, в марте уже зарегистрировано два таких ДТП, где транспортом управляли подростки. В обоих случаях несовершеннолетние находились за рулем с разрешения своих родителей, - рассказывает главный госинспектор по безопасности дорожного движения в регионе полковник полиции Леонид Минаев.

Также он отметил, что увеличивается не только число таких ДТП, но и количество задержанных подростков за рулем без соответствующих прав.

- В прошлом году инспекторами ДПС было задержано 624 несовершеннолетних водителя в возрасте от 16 до 18 лет без прав. Годом ранее, то есть в 2023, их было 476, рост выявленных нарушений составил 31%. В текущем году сохраняется рост числа таких правонарушений. Сотрудниками ГИБДД уже задержаны 78 юных нарушителей без прав, - добавляет Минаев.

Во всех случаях материалы направляются в Комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме того, административные дела возбуждаются и в отношении родителей, передавших управление транспортом лицу, заведомо не имеющему такого права. В таком случае им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Фото: loon.site 

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