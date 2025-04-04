Помывку ограждений в Улан-Удэ решили доверить Джонсону

К дежурству на городских улицах приступает вакуумная подметально-уборочная машина Johnston VT 650. Она предназначена для содержания автомагистралей и улиц в весенне-летний период в чистоте, сообщили в Комбинате по благоустройству.

- Также с помощью специальной щетки машина очищает от грязи и пыли дорожные ограждения. Сегодня такие работы были проведены в 112 мкрн. Убираться Johnston будет ежедневно во всех районах города, - рассказали в мэрии города.

Напомним, что месяцем ранее на уборку городских дорог вышел подметально-уборочный прицеп «Бродвей». Он проводит механическую уборку песка, который был рассыпан за зиму. С помощью двух боковых и одной центральной щеток техника собирает песок, а также мусор с проезжей части и транспортирует их в кузов буксирующего самосвала.

Фото: мэрия города