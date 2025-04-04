Общество 04.04.2025 в 17:33

У медиков Бурятии сломался телефон

До операторов единого номера 122 стало сложно дозвониться
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Текст: Андрей Константинов
У медиков Бурятии сломался телефон
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии зафиксированы технические сбои единого номера 122, по которому можно записаться к врачу, узнать режим работы медицинских учреждений и получить справочную информацию.  

«В связи с выходом из строя сетевого коммутатора в Центре обработки данных правительства Бурятии в работе единого номера 122 имеются технические сбои, по причине которых звонки могут не доходить до операторов. В настоящее время предпринимаются все усилия по их устранению», - сообщили в Минздраве Бурятии.

Как уточнили в министерстве, сбои планируется устранить, ориентировочно, к 16 часам 5 апреля.
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