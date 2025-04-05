Общество 05.04.2025 в 14:31

Забайкалец сжег кладбище ради могилы

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении
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Текст: Иван Иванов
Забайкалец сжег кладбище ради могилы

Житель поселка Забайкальск, копавший могилу, разжег огонь для оттаивания земли, но упустил возгорание, которое распространилось на 200 кв.м. Мужчина постарался соблюсти необходимые меры безопасности: накрыл огонь металлическими листами, придавив их кирпичами. Однако из-за ветреной погоды пламя перекинулось на сухую траву и стало стремительно распространяться.

В отношении забайкальца был составлен протокол об административном правонарушении.

Как сообщили в «ЧИТА.РУ» руководитель Забайкальского ГУ МЧС Николай Басов заявил, что разжигать костры, чтобы отогреть землю для копания могил, запрещено, особенно в пожароопасный период. Он напомнил, что весной 2024 года в Акшинском районе были задержаны мужчины, которые разведя костер для отогревания земли, упустили огонь. За сутки площадь возгорания увеличились с 1,5 тыс. гектаров до 4 тыс. Тушение было почти невозможным из-за сильного ветра и гористой местности. Также огонь ветром перебросило на территорию Монголии. И монгольским пожарным пришлось тушить его два дня. В Забайкалье с пожаром, площадь которого превысила 5 тыс. гектаров, справились лишь на пятые стуки.

Фото: ru.freepik.com

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