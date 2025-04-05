Забайкалец сжег кладбище ради могилы

Житель поселка Забайкальск, копавший могилу, разжег огонь для оттаивания земли, но упустил возгорание, которое распространилось на 200 кв.м. Мужчина постарался соблюсти необходимые меры безопасности: накрыл огонь металлическими листами, придавив их кирпичами. Однако из-за ветреной погоды пламя перекинулось на сухую траву и стало стремительно распространяться.

В отношении забайкальца был составлен протокол об административном правонарушении.

Как сообщили в «ЧИТА.РУ» руководитель Забайкальского ГУ МЧС Николай Басов заявил, что разжигать костры, чтобы отогреть землю для копания могил, запрещено, особенно в пожароопасный период. Он напомнил, что весной 2024 года в Акшинском районе были задержаны мужчины, которые разведя костер для отогревания земли, упустили огонь. За сутки площадь возгорания увеличились с 1,5 тыс. гектаров до 4 тыс. Тушение было почти невозможным из-за сильного ветра и гористой местности. Также огонь ветром перебросило на территорию Монголии. И монгольским пожарным пришлось тушить его два дня. В Забайкалье с пожаром, площадь которого превысила 5 тыс. гектаров, справились лишь на пятые стуки.

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