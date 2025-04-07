Общество 07.04.2025 в 10:42

Улан-удэнка на спор из магазина украла дорогой коньяк

Безрассудная выходка обернулась для нее уголовным делом
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнка на спор из магазина украла дорогой коньяк

Бесшабашная удаль довела 41-летнюю жительницу Улан-Удэ до уголовного дела. Женщина поспорила с приятелями «на слабо», что запросто украдет дорогой коньяк из магазина и останется незамеченной. Собственно, так и случилось в день кражи, однако на следующий день охрана все же задержала воровку и сдала правоохранителям.

Сигнал о срабатывании кнопки экстренного вызова из супермаркета Железнодорожного района поступил сотрудникам наряда вневедомственной охраны Росгвардии.

- Работники магазина рассказали, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения установили женщину, причастную к ранее совершенной краже. Днем ранее, злоумышленница похитила с полки бутылку дорогостоящего коньяка, стоимостью порядка 5,5 тысяч рублей, спрятала за пазуху и вышла из магазина, - рассказали в Росгвардии республики.

41-летнюю ранее судимую улан-удэнку доставили в полицию, где она созналась в содеянном и рассказала, что преступление совершила из-за спора «на слабо». Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site

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