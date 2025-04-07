Ученые выбрали окончательный вариант ликвидации «фенольного озера» в Улан-Удэ

В правительстве Бурятии прошло совещание рабочей группы по вопросу ликвидации знаменитого «фенольного озера» в Улан-Удэ. Участникам доложили о текущей ситуации в данном проблемном вопросе.- К 1 декабря 2025 года мы должны завершить процесс проектирования - у нас для этого есть все ресурсы и возможности, и перейти уже к следующему этапу, связанному с ликвидацией объекта, - сообщил председатель рабочей группы, зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Напомним, в ноябре 2023 года АО «Желдорреммаш» и ФГУП «Федеральный экологический оператор» подписали договор по проведению инженерных изысканий и разработке проектной документации. Итоговый вариант ликвидационных работ был выбран на заседании Научного совета по глобальным экологическим проблемам Российской академии наук.- Мы с Федеральным экологическим оператором работаем по объектам накопленного экологического вреда, таким как Красный Бор, Усолье-Сибирское, БЦБК, и сейчас у нас появился новый объект — фенольный накопитель в Улан-Удэ. В состав Научного совета входят специалисты в самых разных областях. Важно, что в течение самих работ по реабилитации и очистке территории Российская академия наук и Научный совет будут этот вопрос сопровождать, - отметил вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам, академик Степан Калмыков.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, выбранная концепция ликвидации объекта учитывает реалистичность, экономику и минимизацию вреда. Работы пройдут в три этапа: создание противофильтрационной завесы, извлечение каменноугольной смолы в зимнее время, чтобы исключить риски перегрева и испарений, а также гидроизоляция и биологическая рекультивация территории.По словам директора по реализации экологических проектов ФГУП «ФЭО» Станислава Жабрикова, извлечение смолы – единственный надёжный способ устранения экологической угрозы. В настоящее время рассматривается возможность её переработки в полезную продукцию. Сроки по ликвидации накопителя определятся по результатам разработки проекта.- Объект долгоиграющий, но я считаю, что выбранная стратегия по приведению в безопасное состояние территории и исключение воздействия на окружающую среду абсолютно правильная. Мы в этом убедились, проанализировав всю предыдущую многолетнюю работу над этим объектом, - отметил начальник Департамента экологии и техносферной безопасности ОАО «РЖД» Андрей Лисицын.