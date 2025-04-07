Общество 07.04.2025 в 11:55

Райсуд в Бурятии оставил маленьких детей без матери

Непутевую мать приговорили к четырем годам лишения свободы
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Текст: Елена Кокорина
Райсуд в Бурятии оставил маленьких детей без матери

Двоих несовершеннолетних детей в Бурятии суд оставил без матери, отправив ее в колонию на четыре года. Ранее предоставленная осужденной отсрочка до совершеннолетия старшего ребенка была отменена ввиду ее пьянства, поэтому сейчас судьбу детей будут решать органы опеки.

Жительницу Баунтовского района осудили за поножовщину, которую она устроила в прошлом году, напав на своего сожителя и ранив его в живот. Приговором суда ей было назначено 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

- При назначении наказания суд принял во внимание, что   женщина является матерью двоих несовершеннолетних детей, и счел возможным отсрочить реальное отбывание наказания до достижения младшей дочерью 14-летнего возраста, т.е. до 2030 года. Осужденную поставили на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, предупредив о том, что если она будет нарушать порядок и условия отбывания наказания, то отправится за решетку. Тем не менее осужденная злоупотребляла спиртным и уклонялась от воспитания детей, за что неоднократно привлекалась к  административной ответственности. Уголовно-исполнительная инспекция дважды обращалась в суд с представлениями об отмене отсрочки, в связи с нарушением, но суд оба раза отказывал в удовлетворении, давая горе-матери возможность изменить свое поведение и исправиться, - рассказали в Баунтовском суде.

Однако на третий раз суд все же согласился с доводами УИИ и удовлетворил их представление. Осужденная была взята под стражу в зале суда и направлена в исправительную колонию общего режима, где и проведет ближайшие 4 года. Ее несовершеннолетних детей передали органам опеки и попечительства для определения их  дальнейшей судьбы.

Фото: loon.site

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