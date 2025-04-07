Общество 07.04.2025 в 12:10

Месячник чистоты в Улан-Удэ дал первые результаты

Но они скромные – помешала погода
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Текст: Петр Санжиев
Месячник чистоты в Улан-Удэ дал первые результаты

С 29 марта по 26 апреля в столице Бурятии проходит Месячник чистоты. Уже собрано и вывезено более 600 кубометров мусора. Прошло свыше 30 экологических акций в которых приняли участие порядка 600 человек. Удалось убрать стихийные свалки на острове Богородском и улице Толстого.

На этой неделе на экологических акциях будут использовать раздельный сбор мусора. К сожалению, активному старту Месячника помешали погодные условия. Началась также очередная акция «Город без покрышек». Сейчас идет обход предпринимателей, организаций, предприятий, имеющих прилегающую территорию. Им напоминают о необходимости убраться на прилегающей территории. Если ничего сделано не будет, то потом власти будут вручать предписания. В случае неисполнения, наложат штраф.

Как отметили в Комитете городского хозяйства, в этом теплом сезоне в Улан-Удэ продолжатся акции «Чистый четверг» - по последним четвергам месяца.

«Захламление города мусором – это вина, прежде всего, нас, граждан», - говорят в Комитете городского хозяйства. Но будет ли в городе до конца убран песок с тротуаров, который разбрасывали для борьбы с гололедом? Мэрия заверяет, что будет. Этим занимается «Комбинат по благоустройству» и подрядные организации, содержащие дороги. Чиновники отмечают, что из-за зимних погодных условий был высыпан солидный объем песка. Конечный максимальный срок для уборки песка – майские праздники.

Фото: Номер один

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