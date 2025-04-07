В Улан-Удэ расширили зоны действия электросамокатов

Сезон проката электросамокатов в Улан-Удэ продлится с 1 апреля по 31 октября. Установлено 410 мест, где граждане могут их взять или оставить. Это примерно столько же, сколько было в прошлом году.Данное средство передвижения становится популярнее. Количество электросамокатов в аренду составит около 1500 единиц, тогда как в прошлом их было немногим более тысячи. Компании, занимающиеся этим видом бизнеса, расширили свою работу и охватили микрорайоны Левый берег, Заречный, Восточный и Загорск.Как отмечает председатель комитета по транспорту администрации Улан-Удэ Юрий Ткачев, средства индивидуальной мобильности не первый год знакомы жителям города. Эта сфера предпринимательства уже регламентирована, есть необходимые нормативные документы - порядок выдачи разрешений, места запрета использования арендованных электросамокатов и т. д.Прошлый год, по оценке Юрия Ткачева, прошел относительно неплохо. ДТП с электросамокатами были, но без тяжелых последствий. По статистике МВД, в прошлом году арендованные электросамокаты участвовали в 12 авариях. Было травмировано 13 человек, в том числе 6 несовершеннолетних. Зафиксированы одно столкновение электросамокатов между собой, восемь наездов на пешеходов, также были опрокидывания. В позапрошлом году было только два «арендносамокатных» ДТП.Кстати, в целом, российские правила разрешают использовать электросамокаты с 14 лет. Но компании, работающие в Улан-Удэ, установили свое ограничение - с 18 лет. Как поясняют в мэрии города, предприниматели имеют на это право. Если кто-то взял электросамокат в аренду и передал несовершеннолетнему, то за такую передачу управления предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей на аккаунт пользователя, открывшего аренду.Ехать на электросамокате вдвоем также запрещено, за такое штрафуют - пять тысяч рублей. Но в городе отмечались факты, когда ездят даже втроем. Так известен случай, когда двое маленьких детей ехали с одним из родителей.Водить в нетрезвом виде тоже нельзя, штраф за это составляет сто тысяч и блокировку аккаунта пользователя. Есть и целый ряд других штрафов.Компании отслеживают свои электросамокаты через спутниковую систему ГЛОНАСС.«Мы позиционируем средства индивидуальной мобильности не как средство развлечения. Я не удивлюсь, если через год-два они будут приравнены к какому-то конкретному транспортному средству. Например, можно не брать личный автомобиль и съездить в близлежащий магазин, не увеличивать давление на улично-дорожную сеть. Наша задача создать рамки, правила игры и развивать», - заявил Юрий Ткачев.В городе установлены 43 участка дорог, где для электромамокатов введено ограничение скорости до 15 км/ч. Среди них ул. Гагарина, Жуковского, Цивилева, Боевая, Жердева. Арендный самокат там автоматически замедляется до скоростного лимита - то, что человек въехал в установленную зону пониженной скорости, определяется посредством ГЛОНАСС.Есть запретные зоны, где арендованный электросамокат вообще, не будет ехать. Это все указано в соответствующем приложении. Например, среди них парки им. Орешкова, «Железнодорожник», «Юбилейный», Этнографический музей, сквер «Радуга», Мемориал Победы, Горсад («Центральный» парк), Республиканская больница.Когда человек хочет припарковать самокат, у него в приложении указаны все точки, где можно его оставить. Располагать электросамокат на точке надо аккуратно, чтобы не создавать затруднений пешеходам. За неправильную парковку штрафуют. Если бросить самокат в неположенном месте, тоже придет штраф. Да и когда человек бросил самокат где попало, у него продолжают списываться деньги за его аренду. Бесконечно списываться деньги за неподвижный электросамокат (оставленный не там, где требуют правила), конечно, не будут, но определенный промежуток времени аренда продолжит оплачиваться. Но рано или поздно аренда оставленного неиспользуемого самоката автоматически прекратится. В зависимости от тяжести нарушения, аккаунт пользователя-арендатора могут заблокировать даже до конца сезона.