Общество 07.04.2025 в 12:46

В Улан-Удэ отметили доброго маршрутчика

Виктор Литвинцев бесплатно визит детей, у которых нет денег
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ отметили доброго маршрутчика
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вручил благодарственное письмо водителю маршрута №70 Виктору Литвинцеву.

«Удивительно добрый и отзывчивый человек. Виктор - учитель физкультуры. В 2010 году сменил профессию - стал водителем на маршруте №25. Когда видел детей, у которых не было денег на проезд, возил ребятишек бесплатно. Так продолжалось годами. Все пассажиры уже знали Виктора Иннокентьевича - замечательного водителя с огромной, доброй душой», - рассказал в соцсетях градоначальник.
 
По словам мэра, сейчас Виктор Литвинцев работает на маршруте №70 и также помогает детям, оказавшимся в непростых жизненных ситуациях, подвозя их бесплатно.

«Поблагодарил его за все благородные поступки. Виктору здоровья и всех благ в жизни», - пожелал мэр.
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