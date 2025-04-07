Грибник в Бурятии на деле оказался наркоманом

В Кижингинском районе Бурятии оперативники изъяли почти 7 кг марихуаны у местного 52-летнего жителя. Дурман-траву он насобирал в поле, которое нашел во время сбора грибов в августе.

Днем 2 апреля сотрудники уголовного розыска нагрянули к нему с обыском.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий, приведших к изобличению противоправных действий мужчины, последний продемонстрировал и добровольно выдал спрятанный в ограде дома мешок с марихуаной весом более 6,7 кг.

Он признался, что еще в августе приметил место произрастания конопли, когда ходил по грибы. Через пару месяцев вспомнив о нем, сельчанин собрал наркотическое средство. По его словам — для собственного употребления.

Отметим, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в частности, за наркопреступление. Трудоустроен, - рассказали в полиции республики.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД РБ