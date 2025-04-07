В Бурятии мать подвела сына под статью

В Кабанском районе Бурятии поход в продуктовый магазин обернулся для местной жительницы и её 17-летнего сына уголовным делом. Из торговой точки они умудрились украсть забытый работниками терминал сбора данных, который ошибочно приняли за сотовый телефон.

- Предмет, внешне похожий на телефон юноша увидел в холодильнике с молочной продукцией и показал матери. Та, недолго думая, положила устройство в продуктовую корзину, а на кассе велела сыну убрать его в карман.

Приехав домой они попытались включить технику и поняли, что это приспособление для сканирования штрих-кодов на товарах, однако возвращать чужое не стали, - рассказали в полиции республики.

Спустя неделю в результате отработки записей с камер видеонаблюдения в магазине воришки были установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска.

Ранее к уголовной ответственности подозреваемые не привлекались. Женщина трудоустроена, а мальчик учится в техникуме. В содеянном они признались и раскаялись.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site