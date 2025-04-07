Жители Бурятии купили дроны, чтобы найти погибшего бойца в серой зоне

11 апреля в Улан-Удэ пройдет прощание с 24-летним военнослужащим Олегом Халудоровым. Он погиб в ходе СВО в декабре 2024 года.Как сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Олег Халудоров родился 9 ноября 2000 года в Улан-Удэ. После окончания 9 классов поступил в Бурятский педагогический колледж.В 2018 году Олег был призван на срочную службу, затем в 2019 году подписал контракт. Служил в мотострелковых войсках в Кяхте.В зоне боевых действий Олег находился с первых дней СВО. В 2022 году был ранен, после восстановления вновь вернулся на фронт.В декабре 2024 года во время тяжёлых наступательных боёв на территории Донецкой народной республики Олег руководил штурмовой группой и в одном из сражений был смертельно ранен. После долгих поисков, в том числе дронами, купленными благодаря сбору среди родных, близких, одноклассников и земляков, сослуживцы нашли и вытащили тело Олега из серой зоны.«Командование 37-й бригады и товарищи по службе с большим уважением отзываются об Олеге, он был опытным грамотным воином и ответственным командиром, который прежде всего заботился о подчинённых. За проявленные мужество и отвагу Олег был награждён медалью Жукова, а сейчас представлен к ордену Мужества посмертно», - рассказали в паблике.