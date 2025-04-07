Общество 07.04.2025 в 14:26

Жителям Улан-Удэ оставили три места для отдыха

Любителям прогулок в лесу грозит штраф до 50 тысяч рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жителям Улан-Удэ оставили три места для отдыха
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ введён особый противопожарный режим, сообщили в мэрии города. Посещать городские леса и разводить открытый огонь теперь запрещено. Также в лесах нельзя ходить по пешеходным тропам.

- На частной территории можно жарить шашлыки только в специально оборудованном месте. То есть, если на вашем участке есть место для барбекю, можно готовить шашлыки, но со строгим соблюдением мер безопасности, - пояснил заместитель председателя Комитета по ГО, ЧС и ОБ мэрии Дмитрий Федоров.

Отдохнуть горожане могут в определённых местах вне лесов. Это острова Комсомольский и Богородский, а также футбольное поле на Верхней Берёзовке.

«При отдыхе необходимо строго соблюдать меры безопасности: не бросать горящие спички и сигареты, не использовать пиротехнические изделия, не оставлять мусор, который может стать причиной возгорания. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам грозит административный штраф от 40 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 до 400 тысяч рублей», - предупреждают в мэрии города.
Теги
лес противопожарный режим

Все новости

В Улан-Удэ прокуроры заглянули в ливневки и посчитали коммунальную технику
07.04.2025 в 14:51
Жителям Улан-Удэ оставили три места для отдыха
07.04.2025 в 14:26
Жители Бурятии купили дроны, чтобы найти погибшего бойца в серой зоне
07.04.2025 в 13:53
В Бурятии мать подвела сына под статью
07.04.2025 в 13:11
Грибник в Бурятии на деле оказался наркоманом
07.04.2025 в 12:49
В Улан-Удэ отметили доброго маршрутчика
07.04.2025 в 12:46
В Улан-Удэ расширили зоны действия электросамокатов
07.04.2025 в 12:10
Месячник чистоты в Улан-Удэ дал первые результаты
07.04.2025 в 12:10
Райсуд в Бурятии оставил маленьких детей без матери
07.04.2025 в 11:55
14 наград завоевали борцы Бурятии на международном турнире Baikal Open
07.04.2025 в 11:48
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ прокуроры заглянули в ливневки и посчитали коммунальную технику
Перед глазами надзорщиков предстала невеселая картина
07.04.2025 в 14:51
Жители Бурятии купили дроны, чтобы найти погибшего бойца в серой зоне
Олег Халудоров получил смертельное ранение в ходе наступления в декабре 2024 года
07.04.2025 в 13:53
В Бурятии мать подвела сына под статью
Кража в продуктовом магазине вышла им «боком»
07.04.2025 в 13:11
Грибник в Бурятии на деле оказался наркоманом
В его ограде полиция нашла почти 7 кг марихуаны
07.04.2025 в 12:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru