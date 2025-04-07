Жителям Улан-Удэ оставили три места для отдыха

В Улан-Удэ введён особый противопожарный режим, сообщили в мэрии города. Посещать городские леса и разводить открытый огонь теперь запрещено. Также в лесах нельзя ходить по пешеходным тропам.- На частной территории можно жарить шашлыки только в специально оборудованном месте. То есть, если на вашем участке есть место для барбекю, можно готовить шашлыки, но со строгим соблюдением мер безопасности, - пояснил заместитель председателя Комитета по ГО, ЧС и ОБ мэрии Дмитрий Федоров.Отдохнуть горожане могут в определённых местах вне лесов. Это острова Комсомольский и Богородский, а также футбольное поле на Верхней Берёзовке.«При отдыхе необходимо строго соблюдать меры безопасности: не бросать горящие спички и сигареты, не использовать пиротехнические изделия, не оставлять мусор, который может стать причиной возгорания. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам грозит административный штраф от 40 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 до 400 тысяч рублей», - предупреждают в мэрии города.