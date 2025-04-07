Общество 07.04.2025 в 14:51
В Улан-Удэ прокуроры заглянули в ливневки и посчитали коммунальную технику
Перед глазами надзорщиков предстала невеселая картина
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии проверила, как коммунальщики Улан-Удэ убирают город от мусора. Итоги проверки оказались безрадостными.
«Техника, используемая Комбинатом по благоустройству для уборки улично-дорожной сети, изношена. Фактическое количество специализированных машин составляет 170 единиц вместо необходимых 259. Кроме того, выявлено, что каналы ливневой канализации не подготовлены к стокам воды: заполнены камнями, бытовым мусором, сухой травой, в связи с чем на дорогах образовались наносы из песка», - констатировало надзорное ведомство.
Для устранения выявленных нарушений Комбинату по благоустройству прокуратура внесла представление. Ведомство сообщило, что проверки работы коммунальщиков продолжатся.
«Техника, используемая Комбинатом по благоустройству для уборки улично-дорожной сети, изношена. Фактическое количество специализированных машин составляет 170 единиц вместо необходимых 259. Кроме того, выявлено, что каналы ливневой канализации не подготовлены к стокам воды: заполнены камнями, бытовым мусором, сухой травой, в связи с чем на дорогах образовались наносы из песка», - констатировало надзорное ведомство.
Для устранения выявленных нарушений Комбинату по благоустройству прокуратура внесла представление. Ведомство сообщило, что проверки работы коммунальщиков продолжатся.
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