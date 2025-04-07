Общество 07.04.2025 в 15:05

Баба Таня из Бурятии содержит 25 кошек и 7 собак на пенсию в 15 тысяч

Волонтеры призывают помочь кто чем может
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Текст: Елена Кокорина
Баба Таня из Бурятии содержит 25 кошек и 7 собак на пенсию в 15 тысяч

Одинокая бабушка из Бурятии спасает бездомных животных. На скромную пенсию в 15 тысяч она содержит 25 кошек и 7 собак.

- В ее доме нет отопления и печи. Только два обогревателя. Зимой там всего +12, +15 градусов. Почти всю пенсию она тратит на животных, сама при этом выживает как может. Все животные привиты, стерилизованы, с паспортами. Она ухаживает за 25 кошками лучше, чем многие за одной, но ей очень нужна помощь. Баба Таня наш герой и мы очень хотим ей помочь, - пишут в ТГ-канале «Фонд «Собака счастья».

Все кошки и собачки ищут дом и нуждаются в помощи ветеринара.

- Давайте все вместе закупим бабе Тане корм для кошек и собак. Соберем гуманитарную помощь: одеяла, постельное белье, инвентарь для кошек, наполнитель в лотки. Мы будем рады помощи и для самой бабушки: еда, вещи, все для уборки. Но самое главное дом котикам, - сообщают волонтеры.

Все кошки абсолютно разные – молодые и взрослые, игривые и спокойные, пушистые и гладкие, но все при этом очень красивые.

Собачки у бабы Тани живут в вольерах. Им тоже нужен корм и солома в будки.

Реквизиты для помощи здесь.



Фото: скриншот видео ТГ-канала "Фонд "Собака счастья"

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