Общество 07.04.2025 в 15:46

В Бурятии семья снабжает торговые сети йогуртами, кефиром и сметаной

А начиналось все с небольшого хозяйства и продажи молока соседям
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии семья снабжает торговые сети йогуртами, кефиром и сметаной
Фото: скриншот видео
Минсельхоз Бурятии рассказал историю фермеров Радны и Максима Подпругиных. Благодаря грантам они начали выпуск молочной продукции и сейчас продают ее через крупные торговые сети.

Как сообщили в министерстве, родители Максима много лет содержали коров и вели хозяйство. Видя их пример, супруги также решили заняться фермерством, но подошли к делу серьезнее.
 
В 2017 году семья выиграла грант «Начинающий фермер». Это позволило закупить 30 голов крупнорогатого скота симментальской породы, а также необходимую технику – тракторы и доильные аппараты.

Первые годы работы показали, что одного лишь производства молока недостаточно – нужно было выстраивать каналы сбыта. Радна и Максим начали с продаж соседям и небольшим магазинам, но вскоре поняли: чтобы развиваться дальше, нужно осваивать переработку. В 2020 году они получили новый грант Минсельхоза, который помог им оборудовать современный модульный молочный цех. Большую поддержку оказал и Фонд сельхозкооперации, предоставивший льготный заем под 7% годовых.

Постепенно ферма росла, и в 2023 году благодаря консультациям технолога из Хабаровска Радна и Максим освоили производство йогуртов, кефира и сметаны. Им пришлось не только осваивать новые технологии, но и разбираться в системах маркировки «Честный знак» и логистики. Усилия не прошли даром – вскоре их продукция появилась на полках крупных сетей «Титан» и «Николаевский».

Сегодня Радна и Максим уделяют особое внимание поддержке местных фермерских лавок и развивают собственную торговую точку в Заиграево. Они гордятся тем, что их семейное дело, начинавшееся с гранта, теперь помогает развиваться и другим предпринимателям в округе.
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