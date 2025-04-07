В Бурятии семья снабжает торговые сети йогуртами, кефиром и сметаной

Минсельхоз Бурятии рассказал историю фермеров Радны и Максима Подпругиных. Благодаря грантам они начали выпуск молочной продукции и сейчас продают ее через крупные торговые сети.Как сообщили в министерстве, родители Максима много лет содержали коров и вели хозяйство. Видя их пример, супруги также решили заняться фермерством, но подошли к делу серьезнее.В 2017 году семья выиграла грант «Начинающий фермер». Это позволило закупить 30 голов крупнорогатого скота симментальской породы, а также необходимую технику – тракторы и доильные аппараты.Первые годы работы показали, что одного лишь производства молока недостаточно – нужно было выстраивать каналы сбыта. Радна и Максим начали с продаж соседям и небольшим магазинам, но вскоре поняли: чтобы развиваться дальше, нужно осваивать переработку. В 2020 году они получили новый грант Минсельхоза, который помог им оборудовать современный модульный молочный цех. Большую поддержку оказал и Фонд сельхозкооперации, предоставивший льготный заем под 7% годовых.Постепенно ферма росла, и в 2023 году благодаря консультациям технолога из Хабаровска Радна и Максим освоили производство йогуртов, кефира и сметаны. Им пришлось не только осваивать новые технологии, но и разбираться в системах маркировки «Честный знак» и логистики. Усилия не прошли даром – вскоре их продукция появилась на полках крупных сетей «Титан» и «Николаевский».Сегодня Радна и Максим уделяют особое внимание поддержке местных фермерских лавок и развивают собственную торговую точку в Заиграево. Они гордятся тем, что их семейное дело, начинавшееся с гранта, теперь помогает развиваться и другим предпринимателям в округе.