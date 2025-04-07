Общество 07.04.2025 в 16:08
«Врачи просто останавливали кровь и отправляли домой»
К сибирячке после смерти мужа вернулся рак
Текст: КП-Новосибирск
27-летняя Лиза Веремейчик – мама двоих детей: ее дочке исполнилось 9 лет, сыну – 7 лет. Сибирячка 5,5 лет назад победила онкологию, ушла в ремиссию. Но после смерти мужа болезнь ударила с новой силой. Свою историю Лиза рассказала КП-Новосибирск.
В мае 2018 года Лиза впервые обратилась к врачам из-за постоянных головных болей:
- Сначала боли были не сильные, и я списывала все на мигрень и переутомление. Стала пить обезболивающие, - рассказала Лиза. - Когда таблетки перестали помогать, я обратилась к терапевту. Врач осмотрел меня и поставила диагноз «остеохондроз». Назначили два месяца уколов.
Но уже через месяц девушку увезли на «Скорой помощи»: она начала терять сознание – настолько невыносимыми были боли. В медучреждении сделали КТ, ничего не обнаружили.
- Через два дня муж отвез меня на платное МРТ, где и обнаружили огромное образование в области гайморовой пазухи, - вспоминает сибирячка.
А в ноябре 2018 года девушке провели трансназальную биопсию. Диагноз был страшным: «аденокистозный рак верхней челюсти с распространением в носовую полость, глазницу и общую черепную коробку, разрушением прилегающих костей лицевого скелета».
- Когда мне сказали, что это рак, да еще и на 4-й стадии, я мысленно похоронила себя. Каждый вечер перед сном я прощалась с детьми, потому что боялась не проснуться, - признается девушка.
Химиотерапия не работала, проведенная лучевая терапия сразу явных результатов не дала. Единственным вариантом оставалась операция, но сделать ее согласились только в Израиле. Чтобы ее провели заграничные врачи, неравнодушные люди собрали для Лизы более 6 миллионов рублей.
Лиза уехала в Израиль, там ей сделали операцию Но ее результаты стали для всех неожиданностью:
- После операции ткань отправили на анализы, и лишь тогда нам сказали, что раковых клеток в ней уже не было. Их убила лучевая терапия, проводившаяся в Новосибирске. Видимо, это лечение сработало не сразу, - рассказала Лиза. - В любом случае опухоль надо было удалять, иначе она начала бы гноиться, и я бы умерла.
Лиза ушла в ремиссию: казалось, жизнь семьи начинает налаживаться. Но случилась новая беда: 26 декабря 2020 года умер муж сибирячки.
- Еще 25 декабря Роман был в прекрасном настроении и не жаловался на плохое самочувствие. Он даже вместе с папой строил стену из сибита. А в 6 часов вечера его стало тошнить… Он лег на диван, полежал часа два, а потом сказал, что сильно болит затылок и ощущается жжение в груди, — со слезами рассказала Лиза. — На сердце он раньше никогда не жаловался. Мама дала ему корвалол, мы немного подождали и решили вызвать скорую. Это было в 22:23.
Спустя почти полтора часа скорой еще не было
— Отец предложил самим ехать в больницу. Рома вышел на веранду и упал без сознания. Мама делала ему искусственное дыхание и массаж сердца, он еще дышал, но в сознание не приходил. Я звонила в скорую еще 4 раза! Мне просто говорили не истерить и бросали трубку.
Приехавшие врачи неотложки спасти Романа не смогли: диагноз – ишемический приступ.
Лиза осталась одна с детьми, погрузилась в ежедневные заботы – садик, школа, уроки. А еще занялась волонтерством: начала пристраивать бездомных животных.
Но полгода назад Лиза почувствовала, что болезнь возвращается:
- У меня начались боли в области челюсти и постоянные кровотечения из носа. Много раз я обращалась к врачам, но они просто останавливали кровь и отправляли домой. В итоге месяц назад обратилась к лору с жалобами на кровотечение и объяснила всю ситуацию. Мне дали два бланка из платной клиники с направлениями на МРТ и МСКТ с контрастом, хотя раз в год положено обследование по ОМС.
Сибирячку предупредили, что очередь большая и ждать придется долго, тогда девушка позвонила в страховую:
- Там мне сказали, что не смогут помочь, так как это зависит не от них, поэтому я обратилась в Минздрав и Росздравнадзор, но ответа не было очень долго, а состояние становилось все хуже. Пришлось писать новые обращения, зато через несколько дней мне позвонил заведующий из поликлиники и сообщил о записи к онкологу, который впоследствии и выписал направление на МРТ. Вот так, спустя месяц я добилась своего.
МРТ показало, что рак у Лизы вернулся.
- Когда взяла листок, где было написано, что у меня снова образование в том же месте, у меня мир рухнул. Но не от понимания того, что я больна, а от того, что мне снова придется пройти все то же самое с лечением. В этот раз лучевую терапию делать нельзя, так как промежуток между процедурами должен быть как минимум 10 лет.
Со слов Лизы, после первой операции врачи должны были еще раз провести курс лучевой терапии, чтобы избежать рецидива, но его не провели.
- Что тут скажешь, страшно это все. Страшно не из-за самого диагноза, а из-за того, что все придется пройти заново. Я пока стараюсь сосредоточиться на детях: в основном все время уходит на школу и домашние дела – после смерти мужа я выполняю все задачи в семье. Также помогаю папе с выставками и организационными моментами, он у меня художник, ему 77 лет. У него тоже онкология – рак почек.
В мае 2018 года Лиза впервые обратилась к врачам из-за постоянных головных болей:
- Сначала боли были не сильные, и я списывала все на мигрень и переутомление. Стала пить обезболивающие, - рассказала Лиза. - Когда таблетки перестали помогать, я обратилась к терапевту. Врач осмотрел меня и поставила диагноз «остеохондроз». Назначили два месяца уколов.
Но уже через месяц девушку увезли на «Скорой помощи»: она начала терять сознание – настолько невыносимыми были боли. В медучреждении сделали КТ, ничего не обнаружили.
- Через два дня муж отвез меня на платное МРТ, где и обнаружили огромное образование в области гайморовой пазухи, - вспоминает сибирячка.
А в ноябре 2018 года девушке провели трансназальную биопсию. Диагноз был страшным: «аденокистозный рак верхней челюсти с распространением в носовую полость, глазницу и общую черепную коробку, разрушением прилегающих костей лицевого скелета».
- Когда мне сказали, что это рак, да еще и на 4-й стадии, я мысленно похоронила себя. Каждый вечер перед сном я прощалась с детьми, потому что боялась не проснуться, - признается девушка.
Химиотерапия не работала, проведенная лучевая терапия сразу явных результатов не дала. Единственным вариантом оставалась операция, но сделать ее согласились только в Израиле. Чтобы ее провели заграничные врачи, неравнодушные люди собрали для Лизы более 6 миллионов рублей.
Лиза уехала в Израиль, там ей сделали операцию Но ее результаты стали для всех неожиданностью:
- После операции ткань отправили на анализы, и лишь тогда нам сказали, что раковых клеток в ней уже не было. Их убила лучевая терапия, проводившаяся в Новосибирске. Видимо, это лечение сработало не сразу, - рассказала Лиза. - В любом случае опухоль надо было удалять, иначе она начала бы гноиться, и я бы умерла.
Лиза ушла в ремиссию: казалось, жизнь семьи начинает налаживаться. Но случилась новая беда: 26 декабря 2020 года умер муж сибирячки.
- Еще 25 декабря Роман был в прекрасном настроении и не жаловался на плохое самочувствие. Он даже вместе с папой строил стену из сибита. А в 6 часов вечера его стало тошнить… Он лег на диван, полежал часа два, а потом сказал, что сильно болит затылок и ощущается жжение в груди, — со слезами рассказала Лиза. — На сердце он раньше никогда не жаловался. Мама дала ему корвалол, мы немного подождали и решили вызвать скорую. Это было в 22:23.
Спустя почти полтора часа скорой еще не было
— Отец предложил самим ехать в больницу. Рома вышел на веранду и упал без сознания. Мама делала ему искусственное дыхание и массаж сердца, он еще дышал, но в сознание не приходил. Я звонила в скорую еще 4 раза! Мне просто говорили не истерить и бросали трубку.
Приехавшие врачи неотложки спасти Романа не смогли: диагноз – ишемический приступ.
Лиза осталась одна с детьми, погрузилась в ежедневные заботы – садик, школа, уроки. А еще занялась волонтерством: начала пристраивать бездомных животных.
Но полгода назад Лиза почувствовала, что болезнь возвращается:
- У меня начались боли в области челюсти и постоянные кровотечения из носа. Много раз я обращалась к врачам, но они просто останавливали кровь и отправляли домой. В итоге месяц назад обратилась к лору с жалобами на кровотечение и объяснила всю ситуацию. Мне дали два бланка из платной клиники с направлениями на МРТ и МСКТ с контрастом, хотя раз в год положено обследование по ОМС.
Сибирячку предупредили, что очередь большая и ждать придется долго, тогда девушка позвонила в страховую:
- Там мне сказали, что не смогут помочь, так как это зависит не от них, поэтому я обратилась в Минздрав и Росздравнадзор, но ответа не было очень долго, а состояние становилось все хуже. Пришлось писать новые обращения, зато через несколько дней мне позвонил заведующий из поликлиники и сообщил о записи к онкологу, который впоследствии и выписал направление на МРТ. Вот так, спустя месяц я добилась своего.
МРТ показало, что рак у Лизы вернулся.
- Когда взяла листок, где было написано, что у меня снова образование в том же месте, у меня мир рухнул. Но не от понимания того, что я больна, а от того, что мне снова придется пройти все то же самое с лечением. В этот раз лучевую терапию делать нельзя, так как промежуток между процедурами должен быть как минимум 10 лет.
Со слов Лизы, после первой операции врачи должны были еще раз провести курс лучевой терапии, чтобы избежать рецидива, но его не провели.
- Что тут скажешь, страшно это все. Страшно не из-за самого диагноза, а из-за того, что все придется пройти заново. Я пока стараюсь сосредоточиться на детях: в основном все время уходит на школу и домашние дела – после смерти мужа я выполняю все задачи в семье. Также помогаю папе с выставками и организационными моментами, он у меня художник, ему 77 лет. У него тоже онкология – рак почек.