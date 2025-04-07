Общество 07.04.2025 в 16:16

Более 15% водителей Бурятии находятся за рулем в подпитом состоянии

Проверку проводили наряды ДПС в минувшие выходные
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Текст: Елена Кокорина
Более 15% водителей Бурятии находятся за рулем в подпитом состоянии

В пятницу на дорогах Улан-Удэ и Заиграевского района были выставлены дополнительные экипажи ГИБДД. Трехдневная проверка водителей показала, что свыше 15% из них управляла автомобилем в подвыпившем состоянии.

Всего было проверено свыше 380 транспортных средств.

- С пятницы по воскресенье на дорогах Бурятии задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 34 водителя, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 10 человек – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 13 автомобилистов – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года, - рассказывают в МВД республики.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.  

Информацию о водителях, управляющих транспортом в состоянии опьянения, либо будучи лишенными такого права, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону: 292902, 292999 или 102. В Улан-Удэ – через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot.

Фото: Номер один

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