Погода в Бурятии будет переменчивой

Прогноз погоды на эту неделю озвучил Гидрометцентр Бурятии. По данным синоптиков, в ближайшие семь дней в республике ожидается неустойчивая, местами с осадками и порывистым ветром погода.Преобладающая температура ночью составит +2, -3 градуса, по северо-востоку и юго-западу будет до -10 и ниже.Днем будет +5, +10. 8-9 апреля по южной половине республики воздух прогреется до +13, +18 градусов. По северной половине при осадках будет 0, -5.