Жителям Улан-Удэ советуют воздержаться от прогулок в городских парках
Жителей Улан-Удэ предупредили, что в ближайшие дни в городские парки лучше не соваться, потому что там стартовала противоклещевая обработка.
- Дирекция по паркам заботится о здоровье и комфорте горожан, поэтому ежегодно проводит противоклещевую обработку своих территорий. В этот период просим воздержаться от посещения обработанных зон. Если вы планируете прогулку, ознакомьтесь с графиком обработки и выбирайте для посещения парки, где обработка уже завершена, - сообщили в мэрии города.
График проведения противоклещевой обработки в парках:
Парк «Юбилейный» - 14.04.2025г.
Парк им.С.Н.Орешкова - 11.04.2025г.
Парк им.Д.Ж.Жанаева - 10.04.2025г.
Парк «Молодежный» - 10.04.2025г.
Парк «Кристальный» - 11.04.2025г.
Парк «Горсад» - 11.04.2025г.
Парк «Железнодорожников» - 15.04.2025г.
Парк «Мемориал Победы» - 16.04.2025г.
Сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» - 09.04.2025г.
Сквер «Радуга» - 17.04.2025г.
Фото: Елена Кокорина