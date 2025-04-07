Общество 07.04.2025 в 17:02

Жителям Улан-Удэ советуют воздержаться от прогулок в городских парках

Временные ограничения вызваны противоклещевой обработкой
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Текст: Елена Кокорина
Жителям Улан-Удэ советуют воздержаться от прогулок в городских парках

Жителей Улан-Удэ предупредили, что в ближайшие дни в городские парки лучше не соваться, потому что там стартовала противоклещевая обработка.

- Дирекция по паркам заботится о здоровье и комфорте горожан, поэтому ежегодно проводит противоклещевую обработку своих территорий. В этот период просим воздержаться от посещения обработанных зон. Если вы планируете прогулку, ознакомьтесь с графиком обработки и выбирайте для посещения парки, где обработка уже завершена, - сообщили в мэрии города.

График проведения противоклещевой обработки в парках:

Парк «Юбилейный» - 14.04.2025г.

Парк им.С.Н.Орешкова - 11.04.2025г.

Парк им.Д.Ж.Жанаева - 10.04.2025г.

Парк «Молодежный» - 10.04.2025г.

Парк «Кристальный» - 11.04.2025г.

Парк «Горсад» - 11.04.2025г.

Парк «Железнодорожников» - 15.04.2025г.

Парк «Мемориал Победы» - 16.04.2025г.

Сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» - 09.04.2025г.

Сквер «Радуга» - 17.04.2025г.

Фото: Елена Кокорина

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