В центре Улан-Удэ перенесли пешеходный переход

На улице Смолина в Улан-Удэ временно перенесли пешеходный переход. Он обустроен в 20 метрах от существующего вблизи главного корпуса БГУ, если двигаться в направлении остановки «Баня». Его разметка выполнена красной краской.

- Смещение перехода связано с реконструкцией инженерных сетей в центре. Работы на этом участке по улице Смолина продлятся примерно месяц, после чего, пешеходный переход вернут на прежнее место, - сообщили в мэрии города.

Горожан просят быть внимательными на дорогах в центре и следовать согласно установленным временным дорожным знакам.

Фото: мэрия города