Потерявшуюся школьницу из Бурятии нашли в Красноярском крае

Полиция Бурятии слаженно отработала и довольно оперативно нашла разыскиваемую 14-летнюю школьницу из Заиграевского района в Красноярском крае. В другой регион она добралась автостопом.

На след девочки вышли еще вчера вечером. Городские камеры видеонаблюдения зафиксировали ее в центре Улан-Удэ – на Арбате.

- Подросток автостопом добралась в г. Ачинск Красноярского края, где и была обнаружена, - сообщили сегодня утром в полиции. В причинах бегства подростка из дома будут разбираться уполномоченные органы.

Напомним, девочка ушла в школу в пятницу, 4 апреля утром и не вернулась. Искать ее начали в тот же день.

Фото: МВД РБ