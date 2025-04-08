Общество 08.04.2025 в 09:23

Потерявшуюся школьницу из Бурятии нашли в Красноярском крае

Девочка добралась туда автостопом
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Текст: Елена Кокорина
Потерявшуюся школьницу из Бурятии нашли в Красноярском крае

Полиция Бурятии слаженно отработала и довольно оперативно нашла разыскиваемую 14-летнюю школьницу из Заиграевского района в Красноярском крае. В другой регион она добралась автостопом.

На след девочки вышли еще вчера вечером. Городские камеры видеонаблюдения зафиксировали ее в центре Улан-Удэ – на Арбате.

- Подросток автостопом добралась в г. Ачинск Красноярского края, где и была обнаружена, - сообщили сегодня утром в полиции. В причинах бегства подростка из дома будут разбираться уполномоченные органы.

Напомним, девочка ушла в школу в пятницу, 4 апреля утром и не вернулась. Искать ее начали в тот же день.

Фото: МВД РБ

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