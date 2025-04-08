Общество 08.04.2025 в 09:31

Свет, тепло и воду отключат в Улан-Удэ

Без благ цивилизации останется множество домов
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Свет, тепло и воду отключат в Улан-Удэ
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ сегодня в связи с ремонтными работами на электросетях пройдут масштабные отключения электричества. Также из-за ремонта в ряде домов не будет отопления, холодной и горячей воды.

Электроэнергию отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 17:00

- ул. Подлесная 2-165, Подлесный пер. 1-24, ул. Сибирская 2-44, Спортивный пер. 10, ул. Спортивная 8, ул. Вакарина 90-98, ул. Шевченко 92-130, ул. Ковалевской 4-14, ул. Короленко 49-72, ул. Лермонтова 78-130, ул. Кольцова 12-51, ул. Лобачевского 4-6.

с 10:00 до 17:00

- ул. Солнечная 2, 4, 6а, 7а, 12, ул. Трубачеева 104-138, ул. Бийская 29-80, Бийский пер. 17-33, ул. Загородная 77-102.

- ул. Кемеровская 21-92, ул. Грачевская 96-115, ул. Блюхера 116-133.

с 13:00 до 16:00

- ул. Современников 1-64, ул. Начальная 1-37.

с 10:00 до 15:00

- ул. Стольная 1-79.

с 9:00 до 18:00

- ул. Сочинская.

Холодную воду отключат по следующим адресам:

с 9:30 до 14:00

- ул. Ключевская 88, 102, 144, 144/2, 148, 148а, 150, 152, 88а, 106.

с 9:00 до 17:00

- Жилые дома по ул. Свободы 2/3, 1, 2, 8, 6. ул. Куйбышева 1, 3, 4А. ул. Кирова 7, 10. ул. Каландаришвили 6/1,6/2, 6/3. ул. Шмидта 9, 8/4, 8/3, 2/1, 2/3 2/2. ул. Соборная 22, 12, 7А, 4/2. ул. Банзарова 3, 5А, 5Б. ул. Ленина 3/1, 5. ул. Набережная 30. Административные здания: ул. Советская 2, ул. Кирова 1, ул. Свободы 15, 6А, ул. Куйбышева 1А, 5, 9А, ул. Калинина 9, ул. Соборная 21, 10, 7Б, 8, ул. Коммунистическая 5, ул. Банзарова 20, 18, 12А1, ул. Ленина 2, 2А,4,1.

Тепло и горячую воду отключат с 9:00 до 13:00 по следующим адресам:

- ул. Гомельская 20, 22, 24, ИЖД ул. Гомельская 26.
Теги
отключение

Все новости

В Улан-Удэ второе крупное ДТП случилось в одном и том же месте
08.04.2025 в 10:45
В Бурятии молодой водитель насмерть сбил пенсионера
08.04.2025 в 10:06
Рыбаков в Бурятии предупредили о подстерегающей опасности
08.04.2025 в 10:02
В Бурятии иномарка врезалась в мотоцикл: погиб 10-летний ребенок
08.04.2025 в 09:58
Среди бела дня из магазина Улан-Удэ легко украли около 20 бутылок алкоголя
08.04.2025 в 09:46
В Бурятии у главы отняли сомнительные миллионы
08.04.2025 в 09:44
Свет, тепло и воду отключат в Улан-Удэ
08.04.2025 в 09:31
Потерявшуюся школьницу из Бурятии нашли в Красноярском крае
08.04.2025 в 09:23
Пожары охватили свыше тысячи гектаров леса в Бурятии
08.04.2025 в 09:18
Житель Бурятии заявился в магазин с гранатой
08.04.2025 в 09:10
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 апреля

Читайте также
Рыбаков в Бурятии предупредили о подстерегающей опасности
Лёд на водоёмах республики стремительно тает
08.04.2025 в 10:02
В Бурятии у главы отняли сомнительные миллионы
Деньги поступила на счета его жены, но объяснить их происхождение семья не смогла
08.04.2025 в 09:44
Потерявшуюся школьницу из Бурятии нашли в Красноярском крае
Девочка добралась туда автостопом
08.04.2025 в 09:23
Алименты с неработающего отца
Как взыскать?
08.04.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru