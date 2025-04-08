Свет, тепло и воду отключат в Улан-Удэ

В Улан-Удэ сегодня в связи с ремонтными работами на электросетях пройдут масштабные отключения электричества. Также из-за ремонта в ряде домов не будет отопления, холодной и горячей воды.- ул. Подлесная 2-165, Подлесный пер. 1-24, ул. Сибирская 2-44, Спортивный пер. 10, ул. Спортивная 8, ул. Вакарина 90-98, ул. Шевченко 92-130, ул. Ковалевской 4-14, ул. Короленко 49-72, ул. Лермонтова 78-130, ул. Кольцова 12-51, ул. Лобачевского 4-6.- ул. Солнечная 2, 4, 6а, 7а, 12, ул. Трубачеева 104-138, ул. Бийская 29-80, Бийский пер. 17-33, ул. Загородная 77-102.- ул. Кемеровская 21-92, ул. Грачевская 96-115, ул. Блюхера 116-133.- ул. Современников 1-64, ул. Начальная 1-37.- ул. Стольная 1-79.- ул. Сочинская.- ул. Ключевская 88, 102, 144, 144/2, 148, 148а, 150, 152, 88а, 106.- Жилые дома по ул. Свободы 2/3, 1, 2, 8, 6. ул. Куйбышева 1, 3, 4А. ул. Кирова 7, 10. ул. Каландаришвили 6/1,6/2, 6/3. ул. Шмидта 9, 8/4, 8/3, 2/1, 2/3 2/2. ул. Соборная 22, 12, 7А, 4/2. ул. Банзарова 3, 5А, 5Б. ул. Ленина 3/1, 5. ул. Набережная 30. Административные здания: ул. Советская 2, ул. Кирова 1, ул. Свободы 15, 6А, ул. Куйбышева 1А, 5, 9А, ул. Калинина 9, ул. Соборная 21, 10, 7Б, 8, ул. Коммунистическая 5, ул. Банзарова 20, 18, 12А1, ул. Ленина 2, 2А,4,1.- ул. Гомельская 20, 22, 24, ИЖД ул. Гомельская 26.