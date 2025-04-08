Общество 08.04.2025 в 09:31
Свет, тепло и воду отключат в Улан-Удэ
Без благ цивилизации останется множество домов
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сегодня в связи с ремонтными работами на электросетях пройдут масштабные отключения электричества. Также из-за ремонта в ряде домов не будет отопления, холодной и горячей воды.
Электроэнергию отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 17:00
- ул. Подлесная 2-165, Подлесный пер. 1-24, ул. Сибирская 2-44, Спортивный пер. 10, ул. Спортивная 8, ул. Вакарина 90-98, ул. Шевченко 92-130, ул. Ковалевской 4-14, ул. Короленко 49-72, ул. Лермонтова 78-130, ул. Кольцова 12-51, ул. Лобачевского 4-6.
с 10:00 до 17:00
- ул. Солнечная 2, 4, 6а, 7а, 12, ул. Трубачеева 104-138, ул. Бийская 29-80, Бийский пер. 17-33, ул. Загородная 77-102.
- ул. Кемеровская 21-92, ул. Грачевская 96-115, ул. Блюхера 116-133.
с 13:00 до 16:00
- ул. Современников 1-64, ул. Начальная 1-37.
с 10:00 до 15:00
- ул. Стольная 1-79.
с 9:00 до 18:00
- ул. Сочинская.
Холодную воду отключат по следующим адресам:
с 9:30 до 14:00
- ул. Ключевская 88, 102, 144, 144/2, 148, 148а, 150, 152, 88а, 106.
с 9:00 до 17:00
- Жилые дома по ул. Свободы 2/3, 1, 2, 8, 6. ул. Куйбышева 1, 3, 4А. ул. Кирова 7, 10. ул. Каландаришвили 6/1,6/2, 6/3. ул. Шмидта 9, 8/4, 8/3, 2/1, 2/3 2/2. ул. Соборная 22, 12, 7А, 4/2. ул. Банзарова 3, 5А, 5Б. ул. Ленина 3/1, 5. ул. Набережная 30. Административные здания: ул. Советская 2, ул. Кирова 1, ул. Свободы 15, 6А, ул. Куйбышева 1А, 5, 9А, ул. Калинина 9, ул. Соборная 21, 10, 7Б, 8, ул. Коммунистическая 5, ул. Банзарова 20, 18, 12А1, ул. Ленина 2, 2А,4,1.
Тепло и горячую воду отключат с 9:00 до 13:00 по следующим адресам:
- ул. Гомельская 20, 22, 24, ИЖД ул. Гомельская 26.
Электроэнергию отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 17:00
- ул. Подлесная 2-165, Подлесный пер. 1-24, ул. Сибирская 2-44, Спортивный пер. 10, ул. Спортивная 8, ул. Вакарина 90-98, ул. Шевченко 92-130, ул. Ковалевской 4-14, ул. Короленко 49-72, ул. Лермонтова 78-130, ул. Кольцова 12-51, ул. Лобачевского 4-6.
с 10:00 до 17:00
- ул. Солнечная 2, 4, 6а, 7а, 12, ул. Трубачеева 104-138, ул. Бийская 29-80, Бийский пер. 17-33, ул. Загородная 77-102.
- ул. Кемеровская 21-92, ул. Грачевская 96-115, ул. Блюхера 116-133.
с 13:00 до 16:00
- ул. Современников 1-64, ул. Начальная 1-37.
с 10:00 до 15:00
- ул. Стольная 1-79.
с 9:00 до 18:00
- ул. Сочинская.
Холодную воду отключат по следующим адресам:
с 9:30 до 14:00
- ул. Ключевская 88, 102, 144, 144/2, 148, 148а, 150, 152, 88а, 106.
с 9:00 до 17:00
- Жилые дома по ул. Свободы 2/3, 1, 2, 8, 6. ул. Куйбышева 1, 3, 4А. ул. Кирова 7, 10. ул. Каландаришвили 6/1,6/2, 6/3. ул. Шмидта 9, 8/4, 8/3, 2/1, 2/3 2/2. ул. Соборная 22, 12, 7А, 4/2. ул. Банзарова 3, 5А, 5Б. ул. Ленина 3/1, 5. ул. Набережная 30. Административные здания: ул. Советская 2, ул. Кирова 1, ул. Свободы 15, 6А, ул. Куйбышева 1А, 5, 9А, ул. Калинина 9, ул. Соборная 21, 10, 7Б, 8, ул. Коммунистическая 5, ул. Банзарова 20, 18, 12А1, ул. Ленина 2, 2А,4,1.
Тепло и горячую воду отключат с 9:00 до 13:00 по следующим адресам:
- ул. Гомельская 20, 22, 24, ИЖД ул. Гомельская 26.
Тегиотключение