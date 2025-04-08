Общество 08.04.2025 в 09:44
В Бурятии у главы отняли сомнительные миллионы
Деньги поступила на счета его жены, но объяснить их происхождение семья не смогла
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии сообщила об отъеме нескольких миллионов рублей у главы сельского поселения «Туркинское» Прибайкальского района.
Как рассказали в надзорном ведомстве, в 2021-2022 году на счета супруги главы поселения поступили деньги в размере, превышающем совокупный доход семьи за отчетный период и два предшествующих года. Поскольку сведения, подтверждающие законность получения данных средств, отсутствовали, прокуратура подала иск в суд о взыскании этих денег. Прибайкальский районный суд требование прокурора удовлетворил, взыскав с главы 3,4 млн рублей в пользу государства.
«После вступления решения в законную силу прокуратура обеспечит контроль за его исполнением», - сообщили надзорщики.
Как рассказали в надзорном ведомстве, в 2021-2022 году на счета супруги главы поселения поступили деньги в размере, превышающем совокупный доход семьи за отчетный период и два предшествующих года. Поскольку сведения, подтверждающие законность получения данных средств, отсутствовали, прокуратура подала иск в суд о взыскании этих денег. Прибайкальский районный суд требование прокурора удовлетворил, взыскав с главы 3,4 млн рублей в пользу государства.
«После вступления решения в законную силу прокуратура обеспечит контроль за его исполнением», - сообщили надзорщики.