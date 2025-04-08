В Улан-Удэ началась обработка общественных территорий от клещей

Общая площадь территорий, закреплённых за Комитетом городского хозяйства, где запланирована акарицидная обработка, составляет 156 гектаров. Работы уже начались, сообщили в мэрии города Улан-Удэ.

Обработку проведут подрядные организации в городских скверах, бульварах, парках, на острове Комсомольском и Богородском, набережной рек Уды и Селенги, футбольном поле на Верхней Берёзовке, экологической тропе от лыжной базы «Снежинка» до Этнографического музея, местах массового отдыха около ипподрома и на горе Батарейной. Меры по защите от клещей также примут на городских кладбищах.

Сроки обработки территорий – по две недели в каждом районе.

Если вы планируете прогулку в парках города, то сначала ознакомьтесь с графиком их обработки. Выбирайте для посещения парки, где обработка уже завершена.

Фото: мэрия города