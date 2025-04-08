Общество 08.04.2025 в 15:29

Отважных улан-удэнцев наградили за спасение тонувших женщины и ребенка

Отцу и сыну вручили благодарственные письма
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Текст: Елена Кокорина
Отважных улан-удэнцев наградили за спасение тонувших женщины и ребенка

Сегодня глава Администрации Советского района вручил Благодарственные письма отцу и сыну – Владимиру и Зоригто Балхановым. 20 марта мужчины спасли женщину и ребенка, которые провалились под лед реки Степная протока.

 - 20 марта Зоригто Владимирович вместе с отцом, Владимиром Михайловичем находились на берегу реки Степная протока, когда вдруг услышали отчаянные крики о помощи. На расстоянии примерно 150 метров от берега они заметили двух человек, оказавшихся в ледяной воде после провала в полынью. Без колебаний Владимир и Зоригто бросились на помощь, подвергая опасности собственные жизни, - сообщают в Администрации района.

Известно, что Зоригто Балханов работает рентгенхирургом в Республиканской больнице имени Семашко. Коллеги очень гордятся им и уверены, что спасение людей не только в операционной, но и в обычной жизни означает, что профессия врача выбрана не случайно, а по душе.

Фото: Администрации Советского района

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