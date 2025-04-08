В Бурятии ФАС проследит за яйцами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила о необоснованном повышении цен на куриные яйца и иные товары, которые пользуются спросом в преддверии Пасхи. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «РБК.«При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования», — говорится в сообщении.В число продовольственных товаров, пользующихся повышенным спросом у покупателей перед Пасхой, ведомство также включило кондитерские изделия и сливочное масло.ФАС порекомендовал торговым сетям придерживаться антимонопольного законодательства и снижать цены для покупателей в случае снижения отпускных цен поставщиками, отметив, что анализ цен на продовольственные товары происходит регулярно. В регионах подразделениям ФАС поручено мониторить уровень цен на яйца и принимать меры в случае спекуляций перед праздником.Напомним, что цены на яйца в супермаркетах Улан-Удэ пока остаются на уровнях 140-170 рублей за десяток.