Общество 08.04.2025 в 17:20

За три месяца улан-удэнцы сдали полиции 35 пьяных водителей

Горожане пишут в телеграм-бот правоохранителей
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Текст: Елена Кокорина
За три месяца улан-удэнцы сдали полиции 35 пьяных водителей

Благодаря бдительным горожанам с начала года в столице Бурятии были задержаны 35 пьяных водителей, сообщили в Госавтоинспекции республики. Жители столицы пишут в телеграм-бот ГИБДД, сообщая о всех автолюбителях, вызывающих у них подозрение.

Но чтобы проверить состояние некоторых таких водителей полиции пришлось сначала за ними «побегать».

 - Рано утром 1 апреля в телеграм-бот @gibdd03_bot поступило сообщение о том, что по ул. Намжилова движется автомобиль «Тойота Клюгер» под управлением женщины, предположительно находящейся в состоянии опьянения. Заметив иномарку, автоинспекторы потребовали водителя остановиться, однако требование полицейских она проигнорировала и попыталась скрыться. В ходе непродолжительной погони дама не справилась с управлением и совершила ДТП, после чего была задержана полицейскими. 55-летняя пьяная горожанка прав управления транспортом не имела и отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, - рассказали в полиции.

Еще один нарушитель пытался скрыться от автоинспекторов вечером 6 апреля на ул. Забайкальская.

- В дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение, что пьяный водитель, совершив ДТП, скрылся с места аварии. Заметив автомобиль предполагаемого нарушителя, полицейские потребовали его остановиться. Однако мужчина прибавил скорость и пытался скрыться. Двумя экипажами ДПС иномарку удалось заблокировать. За рулем находился 66-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, - добавили в МВД республики.

Фото: Номер один

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дпс водители

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