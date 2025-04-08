За неделю жители Улан-Удэ потеряли около 9 млн рублей

С 1 по 6 апреля в Улан-Удэ зафиксировано 39 случаев мошенничества, сообщили в МВД Бурятии. И чаще всего на уловки аферистов попадают работающие горожане.

- Мошенники используют сложные схемы обмана, которые могут длиться несколько дней или даже недель. Они представляются «менеджерами» и предлагают различные варианты заработка, например, на инвестициях или «лайках» в интернете. Потерпевшие, следуя указаниям злоумышленников, переводят им деньги думая, что это необходимо для получения бонусов или разблокировки счетов. В результате они теряют свои сбережения, - рассказал начальник ОСО УР УМВД России по городу Улан-Удэ Баир Жигмитов.

Горожан просят быть бдительными и проверять подлинность источников информации, особенно в интернете. По возможности следует следить и за своими близкими, чтобы они тоже не стали жертвами мошенников.

Фото: Номер один