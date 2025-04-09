Запрещающий хуули*

Надо пользу приносить, меньше матом говорить! Такие лозунги мы предлагаем использовать в законопроекте, предложенном в Госдуме. Там уверены, что за маты в общественных местах нужно карать по всей строгости. И предлагают сильно увеличить штрафы за сквернословие.

Авторы законопроекта хотят штрафовать матерщинников на 10 и 20 тыс. рублей. А нужно это, по их мнению, чтобы «защитить традиционные ценности и наш великий русский язык».

А теперь давайте вспомним классический анекдот про то, как прошла акция «День без мата»:

— Это полностью парализовало работу всех автосервисов.

— Застопорились все погрузочно-разгрузочные работы.

— Хоккеисты не поняли тренера на установке перед матчем.

— Местный трудовик умер на вдохе.

— А обычные жители не знали, что ответить на элементарный вопрос «Где?».



Как говорится, сказка ложь, да в ней намек… Парламентариям урок.

*хуули – закон (бур.)