Общество 09.04.2025 в 09:23

В Бурятии мошенники до нитки обобрали вахтовика

Мужчина отдал им 950 тысяч своих и заемных денег
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии мошенники до нитки обобрали вахтовика

В полиции Бурятии рассказали об очередном случае мошенничества. На этот раз на уловки аферистов попался 42-летний вахтовик из Кабанского района, оставшийся благодаря их схемам без 950 тысяч рублей.

7 апреля он обратился в полицию и написал заявление.

- Как и многие другие, мужчина наткнулся в интернете на рекламу о дополнительном заработке, перешел по ссылке и скачал приложение. Далее начались созвоны с сотрудником платформы по «онлайн заработку», который рассказал о возможностях получения прибыли через инвестиции. Первая сумма, которую мужчина внес на свой «инвестиционный счёт», составила 11 тысяч рублей. Спустя пару дней она заметно увеличилась, и он внес еще 160 тысяч, которые тоже начали стремительно расти, - рассказали в полиции республики.

Когда мужчина внес следующие 130 тысяч рублей, лже-брокер предложил внести еще 1 миллион рублей, на что вахтовик не согласился и решил вывести заработанное.

Разумеется, простой вывод средств оказался невозможным. Для того, чтобы получить деньги мужчине рекомендовали создать инвестиционный портфель и пополнить его.

- По совету псевдо-брокера мужчина занял 584 тысячи рублей у сестры, 65 тысяч у знакомого и перевел их по указанному номеру сотрудника платформы. Однако их все равно не хватало и для того, чтобы произвести вывод средств, вахтовика просили внести еще 500 тысяч рублей. Мужчина сообщил, что больше денег у него нет и он не собирается занимать. После этого звонивший прекратил общение, а личный кабинет на платформе перестал работать, - добавили в полиции.

Фото: loon.site

 

 

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