Общество 09.04.2025 в 10:24
В Бурятии налоги на депозиты в 2024 году заплатили только крупные вкладчики
Благодаря им бюджет существенно пополнился
Текст: Иван Иванов
Госбюджет по итогам 2024 года получил 111 млрд рублей в качестве налога на доходы по банковским вкладам. Такие данные приводятся в отчете Федеральной налоговой службы за прошлый год, сообщает Banki.ru.
В документе говорится, что по итогам 2024 года отмечен значительный рост поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а одним из основных факторов роста указано «Поступление НДФЛ с доходов по вкладам».
НДФЛ на доход по банковским депозитам в России впервые стал начисляться в 2024 году. Его обязаны выплачивать вкладчики, получившие по вкладу проценты, размер которых превышает необлагаемый налогом порог. Базовым значением для расчета этого показателя является ключевая ставка ЦБ. В 2024 году налог заплатили вкладчики, получившие в качестве процентов за 2023 год более 150 тысяч рублей.
Для примера, в 2024 году ключевая ставка ЦБ за год составляла от 15-21%. Таким образом платить пришлось в основном вкладчикам, чьи вклады в банках составляли от 1,2 млн рублей и выше.
В документе говорится, что по итогам 2024 года отмечен значительный рост поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а одним из основных факторов роста указано «Поступление НДФЛ с доходов по вкладам».
НДФЛ на доход по банковским депозитам в России впервые стал начисляться в 2024 году. Его обязаны выплачивать вкладчики, получившие по вкладу проценты, размер которых превышает необлагаемый налогом порог. Базовым значением для расчета этого показателя является ключевая ставка ЦБ. В 2024 году налог заплатили вкладчики, получившие в качестве процентов за 2023 год более 150 тысяч рублей.
Для примера, в 2024 году ключевая ставка ЦБ за год составляла от 15-21%. Таким образом платить пришлось в основном вкладчикам, чьи вклады в банках составляли от 1,2 млн рублей и выше.
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