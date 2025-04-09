Общество 09.04.2025 в 10:24

В Бурятии налоги на депозиты в 2024 году заплатили только крупные вкладчики

Благодаря им бюджет существенно пополнился
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии налоги на депозиты в 2024 году заплатили только крупные вкладчики
Фото: архив «Номер один»
Госбюджет по итогам 2024 года получил 111 млрд рублей в качестве налога на доходы по банковским вкладам. Такие данные приводятся в отчете Федеральной налоговой службы за прошлый год, сообщает Banki.ru.

В документе говорится, что по итогам 2024 года отмечен значительный рост поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а одним из основных факторов роста указано «Поступление НДФЛ с доходов по вкладам».

НДФЛ на доход по банковским депозитам в России впервые стал начисляться в 2024 году. Его обязаны выплачивать вкладчики, получившие по вкладу проценты, размер которых превышает необлагаемый налогом порог. Базовым значением для расчета этого показателя является ключевая ставка ЦБ. В 2024 году налог заплатили вкладчики, получившие в качестве процентов за 2023 год более 150 тысяч рублей.

Для примера, в 2024 году ключевая ставка ЦБ за год составляла от 15-21%. Таким образом платить пришлось в основном вкладчикам, чьи вклады в банках составляли от 1,2 млн рублей и выше.
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