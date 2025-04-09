В Бурятии налоги на депозиты в 2024 году заплатили только крупные вкладчики

Госбюджет по итогам 2024 года получил 111 млрд рублей в качестве налога на доходы по банковским вкладам. Такие данные приводятся в отчете Федеральной налоговой службы за прошлый год, сообщает Banki.ru.В документе говорится, что по итогам 2024 года отмечен значительный рост поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а одним из основных факторов роста указано «Поступление НДФЛ с доходов по вкладам».НДФЛ на доход по банковским депозитам в России впервые стал начисляться в 2024 году. Его обязаны выплачивать вкладчики, получившие по вкладу проценты, размер которых превышает необлагаемый налогом порог. Базовым значением для расчета этого показателя является ключевая ставка ЦБ. В 2024 году налог заплатили вкладчики, получившие в качестве процентов за 2023 год более 150 тысяч рублей.Для примера, в 2024 году ключевая ставка ЦБ за год составляла от 15-21%. Таким образом платить пришлось в основном вкладчикам, чьи вклады в банках составляли от 1,2 млн рублей и выше.