В Бурятии передали штормовое предупреждение

По данным Бурятского гидрометцентра, утром и днем 10 апреля, а также ночью 11 в республике прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления. Ожидаются мокрый снег, местами сильный снегопад и формирование временного снежного покрова, гололед, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, а в южной половине республики - до 24 м/с. Температура воздуха понизится на 10 и более градусов.В связи с этим Республиканское агентство ГО и ЧС просит жителей Бурятии быть предельно осторожными.«Находясь на улице, соблюдайте меры безопасности, учитывая гололед и сильный ветер. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. По возможности, откажитесь от дальних поездок», - предупреждают в агентстве.Также категорически запрещается сжигать мусор, проводить палы травы, разводить костры и бросать непотушенные сигареты.«Любая искра при сильном ветре может привести к серьезному пожару! Помните о запрете на использование открытого огня в условиях действующего в республике особого противопожарного режима», - обращаются к жителям в Республиканском агентстве ГО и ЧС.