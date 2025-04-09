Общество 09.04.2025 в 10:36
В Бурятии передали штормовое предупреждение
В республике похолодает, выпадет снег и будет сильный ветер
Текст: Андрей Константинов
По данным Бурятского гидрометцентра, утром и днем 10 апреля, а также ночью 11 в республике прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления. Ожидаются мокрый снег, местами сильный снегопад и формирование временного снежного покрова, гололед, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, а в южной половине республики - до 24 м/с. Температура воздуха понизится на 10 и более градусов.
В связи с этим Республиканское агентство ГО и ЧС просит жителей Бурятии быть предельно осторожными.
«Находясь на улице, соблюдайте меры безопасности, учитывая гололед и сильный ветер. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. По возможности, откажитесь от дальних поездок», - предупреждают в агентстве.
Также категорически запрещается сжигать мусор, проводить палы травы, разводить костры и бросать непотушенные сигареты.
«Любая искра при сильном ветре может привести к серьезному пожару! Помните о запрете на использование открытого огня в условиях действующего в республике особого противопожарного режима», - обращаются к жителям в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В связи с этим Республиканское агентство ГО и ЧС просит жителей Бурятии быть предельно осторожными.
«Находясь на улице, соблюдайте меры безопасности, учитывая гололед и сильный ветер. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. По возможности, откажитесь от дальних поездок», - предупреждают в агентстве.
Также категорически запрещается сжигать мусор, проводить палы травы, разводить костры и бросать непотушенные сигареты.
«Любая искра при сильном ветре может привести к серьезному пожару! Помните о запрете на использование открытого огня в условиях действующего в республике особого противопожарного режима», - обращаются к жителям в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
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