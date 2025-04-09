Женщины в Бурятии вышли в поле на сбор марихуаны

Четырех женщин полиция задержала за сбором марихуаны в Иволгинском районе Бурятии. Приехав из Кабанского района специально для этой цели, они насобирали семь мешков дурман-травы и были задержаны правоохранителями.

- По результатам экспертизы изъятое оказалось марихуаной, весом чуть более 3 кг. Задержанные приехали на рейсовом автобусе из Кабанского района в Улан-Удэ, а затем на маршрутке выехали в сторону Оронгоя с целью сбора дикорастущего наркотика. Запрещенные вещества женщины собирали для личного употребления. Задержанным от 36 до 37 лет, социализированы, семейные, воспитывают детей, - рассказали в полиции республики.

Одна из женщин ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью, другая – имеет несколько судимостей: за вождение в нетрезвом виде, грабеж и мошенничество. Остальные гражданки ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали.

Возбуждены уголовные дела.

Фото: loon.site